Gruvservicearbetare
2025-12-19
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll
Vi söker dig som är engagerad och nyfiken. Du är driven och vill lära dig nya saker och trivs med att arbeta i miljöer där du får vara delaktig för att nå gemensamma mål. Du är noggrann, ansvarstagande och tar egna initiativ när det krävs och har lätt för att lösa problem och har lätt för att samarbeta. Du prioriterar alltid säkerheten först och bidrar till en god arbetsmiljö i ett sammansvetsat team.
Ditt team
Du kommer att jobba i en grupp nära produktionen i gruvan under jord där dina kontaktytor är breda, samarbete och kommunikation mellan olika avdelningar är en stor viktig del av vardagen. Arbete sker för det mesta parvis eller i grupp men ensamarbete förekommer. Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som gruvservicearbetare så jobbar man med infrastrukturen under jord vilket innebär att dra fram och förbereda för luft, borr och pump-vatten samt ventilation under jord. I arbetet ingår också daglig tillsyn av maskiner och utrustning, ronderingar och arbete på hög höjd och annan service i gruvan. Du säkerställer att säkerhetsföreskrifter följs för att skydda både dig själv och dina kollegor. Arbetet är K2 skiftgång under jord.
Ditt bidrag;
Gymnasieutbildning, gärna med inriktning bygg/anläggning eller industri.
God kommunikationsförmåga i både svenska och engelska i tal och skrift.
God data/systemvana.
Svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande är om du har;
Förarbevis för mobil arbetsplattform.
God maskinvana.
Utbildning i fallskydd.
Certifikat för Heta arbeten.
Erfarenhet från likande arbete
Erfarenhet från gruvmiljö.
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Björn Eriksson via mejl till bjorn.eriksson@boliden.com
eller telefon 070-262 14 04 eller Joakim Strömberg via mejl till joakim.stromberg@boliden.com
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Janet Werner via mejl till janet.werner@boliden.com
Facklig information får du av Ulf Gustafsson IF Metall via telefon 070-259 24 87.
Sista dag att ansöka är 6 januari 2026.
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om tjänsten du ansökt till innefattar hantering av sprängämnen, kommer du i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) att genomgå en bakgrundskontroll för godkännande hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under rekryteringsprocessen. Så ansöker du
