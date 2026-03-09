Gruvrisskolan söker lärare i fritidshem
Lärare i fritidshem till Gruvrisskolan!
Gruvrisskolan är en av Faluns största F-6 skolor och ligger i naturnära stadsdelen Galgberget. Här går ca 500 elever varav närmare 300 av dem är inskrivna på våra fritidshemsavdelningar. Galgberget är en del av Falun där det byggs både nya villor och flerfamiljshus. Skolan har fin utemiljö och fina lokaler och en personalgrupp med ett stort driv att utveckla verksamheten.
På Gruvrisskolan är arbetslagskulturen stark och här arbetar fritidshemspersonal och lärare i grundskola och förskoleklass tillsammans i årskursvisa arbetslag. Här står eleverna i centrum och vår samverkan för att eleverna ska lyckas är det viktiga för oss. Vårt kvalitetsarbete har stort fokus på hälsa och trygghet och skolan har ett välutvecklat rastsystem med syfte att skapa trygghet och daglig rörelse.
Lärare i fritidshem har ett utökat ansvar för att planera fritidshemsverksamheten och det gör dom tillsammans med ett erfaret gäng fritidsledare och elevassistenter på våra två fritidsavdelningar. Varje avdelning har också en samordnare som är viktiga kontakter mellan avdelningarna och vår skolexpeditionPubliceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem har du det yttersta ansvaret för att fritidshemsverksamheten planeras och genomförs utifrån våra gällande styrdokument, framförallt i det egna arbetslaget men också för Gruvrisskolans fritidshemsverksamhet i sin helhet.
Under skoltid samverkar du med lärare i förskoleklass/grundskola med elevernas behov som utgångspunkt.Kvalifikationer
För rollen krävs
• Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem alternativt förskoleklass eller grundskola.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som kan se helheten och prioritera utifrån rådande förutsättningar. Du är en problemlösare som använder dina kunskaper på ett flexibelt sätt. Du har också lätt för att anpassa dig till nya omständigheter och du kan ta egna initiativ. Men, framförallt är du bra på att samarbeta mot gemensamma mål.
Meriterande kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av läraryrket (t ex i fritidshem, förskola, förskoleklass eller grundskola)
• God kunskap om arbete med elever i behov av anpassningar och särskilt stöd
Anställningsvillkor
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning på heltid. Semestertjänst. Tillträde 3 augusti eller enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
I denna tjänsteutövning använder vi Freja för identifiering i vissa digitala plattformar och verksamhetssystem. Du kan läsa mer om Freja och hur det fungerar samt hur du skaffar det inför en eventuell anställning på webbsidan: https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Bitr rektor
Amar Enochsson amar.enochsson@falun.se 023-838 40 Jobbnummer
