Gruppträningsinstruktör - Alvesta
2025-08-29
Vi på STC tror på gemenskap och har därför sedan starten 1998 skapat miljöer där människor i alla åldrar kan träffas och träna för ett friskare liv. Vi arbetar varje dag ute på våra klubbar runt om i Sverige för att fler skall komma igång och träna regelbundet. Vi vill erbjuda våra kunder den bästa servicen och ge dem en så bra träningsupplevelse som möjligt. För att vi skall kunna leverera Sveriges bästa träning till våra medlemmar har vi ett brett utbud av gruppträning.
För oss är personalen det viktigaste för det vi vill åstadkomma och nu söker vi gruppträningsinstruktörer till vårt team i Alvesta. Vi söker främst instruktörer till våra populära seniorpass som körs på förmiddagen på vardagar.
I rollen som gruppträningsinstruktör kommer du att leda, motivera och inspirera våra medlemmar i ditt träningskoncept. Du leder dina klasser med glädje och passion med fokus på deltagarna. Vår gruppträning handlar i hög grad om gemenskap och glädje där människor tillsammans tränar under pepp och glädje från en utbildad och passionerad instruktör. STC är alltid på väg framåt med mål att hålla gruppträningen i framkant. Vi vill vara tillgängliga för alla oavsett träningsmål, erfarenhet, ålder och kön.
Vi på STC har sedan länge ett etablerat samarbete med Les Mills, världens ledande leverantör av gruppträning. Vi har också interna koncept och alla våra instruktörer är licensierade. Är du redan utbildad instruktör är det en stor fördel, men inget måste. Vi utför regelbundet vidareutbildningar av dig som instruktör för att kunna garantera proffsighet och säkerhet för våra deltagare. Tillsammans utvärderar och utvecklar vi ständigt utbudet på gruppträningen.
Vi söker dig som:
Har ett brinnande intresse för träning
Har en god social kompetens
Har god känsla för att leda, inspirera och motivera andra
Vill vara en inspiratör och förmedla träningsglädje till andra
Vill vara ansiktet utåt för STC
Meriter:
Utbildad instruktör
Har arbetat som instruktör eller ledare tidigare
Vi letar efter vår nya stjärna, rekrytering sker löpande. Vårt mål är att erbjuda marknaders bästa träningsupplevelse. Vi på STC älskar träning! För dig som vill arbeta som gruppträningsinstruktör hos oss så kommer våra ledord; glädje, passion, personlighet, proffsighet och gemenskap vara de du arbetar efter!
