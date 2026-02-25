Gruppledare till placeringsgruppen
Verksamhet- och arbetsplatsbeskrivning
Vill du vara med och bygga upp något nytt - och samtidigt göra verklig skillnad för familjehemsplacerade barn i Falu kommun? Vill du arbeta på en arbetsplats som präglas av god stämning, arbetsglädje och teamkänsla? Nu söker vi en gruppledare till vår nya placeringsgrupp inom Barn och unga.
Enheten Barn och unga består av cirka 40 medarbetare, varav en enhetschef, två biträdande enhetschefer och fyra gruppledare. Organisatoriskt tillhör enheten Barn- och familjesektionen inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Tillsammans arbetar vi för att barn och unga ska få rätt hjälp i rätt tid. Sektionen har haft en positiv utveckling de senaste åren, med ett målmedvetet arbete kring kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hållbara uppdrag. I vår strävan efter balans mellan privatliv och arbetsliv har vi genomfört förändringar som skapar goda förutsättningar för arbetsmiljöarbete och en rimlig arbetsbelastning.
Som en del av ett pågående utvecklingsarbete genomför vi nu en organisationsförändring där vi skapar en särskild placeringsgrupp med fokus på familjehemsplacerade barn. Syftet är att stärka kvaliteten, tydliggöra uppdraget och utveckla arbetssätt så att varje barn får rätt hjälp i rätt tid av rätt person - ett viktigt steg i vår fortsatta utveckling.
Placeringsgruppen är nybildad och rollen som gruppledare är helt ny. Du leder och fördelar det operativa arbetet för gruppens placeringshandläggare, är ett nära stöd i vardagen och bidrar till att gruppen arbetar sammanhållet och framåtsyftande. Tillsammans med medarbetarna får du möjlighet att forma struktur, arbetssätt och kultur i gruppen.
En viktig del av uppdraget är samverkan - både mellan enheterna inom sektionen och med exempelvis skola, region och elevhälsa. Ett av våra pågående utvecklingsarbeten är Tillsammans för varje barn, där Falu kommun satsar på tidiga och förebyggande insatser. I detta arbete har socialtjänsten en viktig roll i att bidra till att barn får rätt hjälp i rätt tid.Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Som gruppledare för placeringsgruppen ansvarar du för att leda och fördela det operativa arbetet inom myndighetsutövning som rör familjehemsplacerade barn. Du har ett nära arbetsledande ansvar för 6-8 placeringshandläggare och säkerställer att ärenden drivs framåt med hög kvalitet och rättssäkerhet.
Du fungerar som metodstöd och bollplank i det dagliga arbetet och är en tillgänglig och stabil stöttepelare i gruppens uppdrag. Genom ett närvarande och tydligt ledarskap skapar du struktur och förutsättningar för att gruppen ska utvecklas och arbeta sammanhållet. Du följer upp verksamheten, bidrar till kvalitetssäkring och verkar för en hållbar arbetsmiljö.
I rollen ingår att aktivt bidra till utvecklingen av arbetssätt inom placeringsområdet samt att samverka både internt och externt för att skapa trygga och långsiktigt hållbara placeringar med barnets bästa i fokus. Du ingår i en lokal ledningsgrupp tillsammans med enhetschef, biträdande enhetschefer och övriga gruppledare.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Socionomexamen eller annan minst treårig högskoleexamen som uppfyller behörighetskraven enligt föreskriften HSLF-FS 2017:79
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift Dina personliga egenskaper
Som gruppledare inom barn och unga behöver du ha ett starkt fokus på problemlösning och arbeta strukturerat med tydlig inriktning mot gemensamma resultat. Det är naturligt för dig att få saker att hända, ta ansvar och säkerställa att arbetet håller hög kvalitet och bidrar till trygghet för både barn och medarbetare. Du planerar och prioriterar metodiskt, är rationell och analytisk i ditt arbetssätt och fördelar resurser effektivt.
Du anpassar dig snabbt till förändrade förutsättningar och bygger förtroendefulla relationer genom att vara lyhörd, stabil och närvarande i ditt ledarskap. Genom att samarbeta nära teamet, dela med dig av kunskap och aktivt delegera, coacha och stödja bidrar du till medarbetarnas utveckling och en trygg arbetsmiljö. En tydlig och öppen kommunikation är central i ditt sätt att leda och skapar engagemang, delaktighet och riktning.
Meriterande kvalifikationer
• Fördjupad kunskap om arbetet med placerade barn och familjehem
• Erfarenhet av arbete enligt Signs of Safety
• Erfarenhet av BBIC
• Erfarenhet av att leda eller arbetsleda andra
• Erfarenhet av administrativt arbete
• Erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
