Gruppledare till Komvux Södermalm, tillfällig anställning
2026-01-14
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholm blomstrar som landets främsta tillväxtregion. Vi arbetar för en arbetsmarknad där alla kan hitta sin plats - där arbetsgivare hittar rätt kompetens och där människor får en möjlighet att komma in eller återvända till arbetslivet. Vi stödjer stockholmarnas resa mot arbete eller studier genom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen.
Nu söker vi en gruppledare för att leda och utveckla vår elevadministration under 6 månader, eventuellt förlängt med ytterligare 6 månader.
Välkommen till oss
Komvux Södermalm växer och antalet elever har ökat kraftigt. I takt med vår tillväxt fortsätter vi arbetet med att effektivisera vår elevadministration. På stöd- och serviceenheten är vi 14 medarbete, varav sex är administratörer och arbetar med elevadministration. Det innebär att ge service och information till elever via mejl, chatt, telefon och på vår expedition. Vi sköter administration för elevregister, skickar kallelser, sköter närvarorapportering och betygshantering.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig
ett spännande uppdrag där du får utveckla och effektivisera våra administrativa processer
arbetsplats på Komvux Södermalm, Blekingegatan 55, nära t-bana Skanstull
friskvårdsbidrag
flextid
möjlighet till semesterväxling, vilket innebär fem eller sex extra semesterdagar.
En hälsning från din framtida chef
Hej, Niklas Eklund heter jag och jag är chef för enheten. För mig är det viktigt med delaktighet, öppenhet och gemensamt lärande för att nå god kvalitet och en god arbetsmiljö. Du blir en del av ett team som alltid sätter verksamhetens bästa i fokus och skapar resultat som gör skillnad för stockholmarna.
Din roll
I rollen som gruppledare arbetar du både operativt och strategiskt för att bygga en långsiktigt hållbar elevadministration. Du gör detta tillsammans med medarbetare och rektorer.
Dina arbetsuppgifter innebär främst att
utreda förslag på organisation för elevadministrationen framåt och se över mandat och ansvarsfördelning
arbetsleda det dagliga arbetet för sex administratörer inom elevadministration
utveckla arbetssätt för att effektivisera elevadministrationen
stötta och säkerställa att rektorer och medarbetare arbetar enhetligt med processerna för elevadministration
fungera som en samordnande länk mellan administrationen och den pedagogiska verksamheten
kartlägga, föreslå och eventuellt implementera organisatoriska förbättringar.
Du rapporterar till enhetschefen. Enhetschefen ansvarar för budget och personal.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
en akademisk examen, gärna inom ekonomi och juridik eller liknande som är relevant för tjänsten
arbetslett medarbetare inom administrativa processer
utvecklat och implementerat administrativa processer och rutiner
lett förändringsarbete
god förmåga att formulera dig muntligt och skriftligt på svenska.
Det är meriterande om du har
arbetat med elevadministration inom vuxenutbildning
vana att arbeta i Excel
arbetat inom offentlig verksamhet, gärna i en kommun.
För att trivas i rollen behöver du vara mål- och resultatorienterad samt kunna anpassa din inriktning när förutsättningar ändras. Du ser till hela verksamhetens bästa i ditt agerande. Du har en god samarbetsförmåga, du kommunicerar tydligt och stämmer av att budskapet når fram. För att lyckas i rollen behöver du vara självgående och ha en problemlösande analytisk förmåga för att snabbt sätta dig in i arbetsprocesser, krav och rutiner samt olika system. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar. Vi kan antingen använda tester som en del av bedömningen i samband med urval i denna rekrytering, eller om du går du vidare i rekryteringsprocessen så kan du senare få göra personlighets- och färdighetstester.
Observera att tjänsten är en visstidsanställning om 6 månader, eventuellt förlängd med ytterligare 6 månader.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande. Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
På arbetsmarknadsförvaltningen så arbetar vi för att det ska vara lätt att utvecklas genom att byta enhet och arbetsplats. Det innebär att din anställning är i hela förvaltningen och att du kan komma att få nya uppdrag inom andra verksamheter där din kompetens behövs bäst. Ersättning
