Gruppledare till IFO:s öppenvård
2025-09-26
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
, Valdemarsvik
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.
Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!Vi erbjuder dig
Vill du vara med och arbeta i en öppenvård som strävar efter att göra verklig skillnad - varje dag? Vi söker nu en engagerad och trygg gruppledare till Individ- och familjeomsorgens öppenvård. I en samordnande roll får du bidra till kvalitativa, rättssäkra och behovsanpassade insatser för barn och unga (0-20 år) samt vuxna inom socialpsykiatri och beroende.
Vi befinner oss i ett spännande utvecklingsskede där vi ställer om till den nya socialtjänstlagen. Som ett led i detta arbete utökar vi nu vår verksamhet med en gruppledare som kan vara med och driva förändring, utveckling och säkerställa verksamhetens kvalité.
Du blir en nyckelperson i engagerade team som präglas av erfarenhet, professionalitet och samarbete.
Som gruppledare i IFO:s öppenvård har du en samordnande och stödjande roll i det dagliga arbetet, samverkan med enhetschef och i tätt samarbete med medarbetarna i verksamheten. Du arbetar operativt och deltar aktivt i öppenvårdens insatser, både biståndsbedömda och icke-biståndsbedömda. Tillsammans med enhetschef och arbetsgruppen ansvarar du för att planera, samordna och följa upp arbetet, med målet att säkerställa kvalitet, struktur och rättssäkerhet i insatserna.
I din roll stöttar du kollegor i metodfrågor, prioriteringar och ärendeplanering. Du leder arbetsmöten och metodhandledning, och tillsammans med enhetschef och teamen verkar du för att insatserna är tillgängliga, flexibla och förebyggande, i enlighet med gällande lagstiftning. Du bidrar också aktivt till verksamhetens utveckling genom att följa upp kvalitet och dokumentation, samt vara delaktig i förbättringsarbete och implementering av nya arbetssätt.
En särskilt viktig del av ditt uppdrag är att, i dialog med enhetschef och kollegor, integrera ett brottsförebyggande perspektiv i öppenvårdens arbete. Du företräder verksamheten i olika samverkansforum och bygger relationer med både interna samarbetspartners och externa aktörer som skola, vård och civilsamhälle.
Som gruppledare är du en viktig länk mellan medarbetarna i öppenvårdens olika team - familjeteamet, skolsociala teamet, sociala stödteamet och beroendeterapeut - och enhetschefen. Genom ditt samordnande uppdrag bidrar du till att skapa en trygg, tydlig och utvecklingsinriktad arbetsmiljö där samarbete och gemensamt ansvar står i fokus.KvalifikationerUtbildningsbakgrund
• Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning med inriktning mot socialt arbete.Erfarenheter
• Flerårig erfarenhet av arbete inom socialtjänst och psykosocialt förändringsarbete med barn, ungdomar och familjer.
• Erfarenhet av att leda eller samordna arbetsgrupper är meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du ha god kunskap om socialtjänstlagen (SoL), BBIC och relevanta metoder inom öppenvård. Du har en välutvecklad förmåga att leda, skapa struktur och motivera andra i grupp, och du kommunicerar tydligt och professionellt - både muntligt och skriftligt. Du arbetar självständigt och lösningsfokuserat, samtidigt som du trivs med att samarbeta i team.
Som person är du trygg och stabil i din ledarroll, med en prestigelös och samarbetsinriktad inställning. Du har lätt för att skapa goda relationer, är lyhörd för både individers och verksamhetens behov, och arbetar strukturerat med ett starkt ansvarstagande - både i det stora och i det lilla. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort för personbil är ett krav.
Anställning
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Ansök senast: 19 oktober 2025
Utdrag ur belastningsregister efterfrågas innan anställning erbjuds.
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
