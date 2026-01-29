Gruppledare till Framtidens Hus
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Enheten för Framtidens hus ingår i avdelningen för främjande och förebyggande sociala insatser i Järva stadsdelsförvaltningen.
Enheten består av Framtidens Hus Husby, Rinkeby och snart i Tensta. Framtidens hus arbetar utifrån visionen "Alla ungdomars arena för att förverkliga sina drömmar och bygga framtidstro".
Verksamheten ska attrahera ungdomar i åldrarna 16-19 år och har en inriktning mot studier, arbete, musik, idrott, IT/tech samt kultur och drama. Verksamheten förekommer under kvällar och helger och det är därför viktigt att du trivs med ett varierat schema.
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, rabatterat kort till stadens sim- och gym-anläggningar, kompetensutveckling samt tillgång till en lärportal med kurser och föreläsningar. Läs gärna mer om Stockholms stads förmåner här, Du omfattas även av tjänstepension enligt kollektivavtal och förmånliga försäkringar.
Din roll
Som gruppledare för Framtidens Hus har du ett övergripande ansvar för att leda och utveckla verksamheten. Du leder verksamheten och ansvarar för den dagliga arbetsledningen av cirka 10-15 medarbetare. Genom att aktivt stödja och coacha dina arbetsgrupper, samt samarbeta nära enhetschefen, säkerställer du att enhetens mål och uppdrag uppfylls. Du planerar och koordinerar det operativa arbetet, skapar en tydlig struktur för medarbetarna och prioriterar arbetsuppgifterna för att säkerställa att det dagliga arbetet utförs effektivt och med hög kvalitet.
Dina arbetsuppgifter innefattar att leda möten, ansvara för bemanning och schemaläggning i medvind samt ge operativt stöd till medarbetarna. Du kommer också att bidra till utvecklingen av enhetens arbetssätt och rutiner samt ansvara för introduktionen av nyanställda i nära samarbete med enhetschefen. Vidare samlar och analyserar du statistik för att säkerställa att verksamheten drivs effektivt och i enlighet med uppsatta mål.
I rollen ingår även samarbete med både interna och externa aktörer så som förvaltningar inom staden och civilsamhälles organisationer för att säkerställa att arbetet genomförs enligt målsättningar och för att optimera arbetsflöden. Du fördelar arbetsuppgifter effektivt inom enheten och ser till att verksamheten håller hög kvalitet och levererar resultat.
Arbetet innefattar kvälls- och helgarbete.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Avklarad högskoleutbildning som socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Minst två års dokumenterad erfarenhet av arbetsledning.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av att leda eller delta i utvecklingsarbete.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta i offentlig verksamhet.
Kunskaper i och erfarenhet av att utveckla och implementera arbetsprocesser och rutiner.
Erfarenhet av samverkan med olika aktörer inom civilsamhället.
I rollen som gruppledare kommer du vara en förebild för ditt team och representera Järva
stadsdelsförvaltning i externa sammanhang. Du har ett helhetsperspektiv i planering och agerande, och ser till att arbetet genomförs i enlighet med vårt uppdrag och våra mål. Du är analytisk, utvecklingsinriktad och har lätt för att skapa relationer och samarbeta men också en god förmåga att stödja och utveckla medarbetare. Med ett tydligt mål- och resultattänkande prioriterar och planerar du effektivt, och ser till att din kommunikation når fram. Du skapar engagemang, struktur och ett lösningsfokuserat arbetssätt i gruppen.
Som person är du självgående och bidrar till ett gott samarbete genom ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Du behåller lugnet i pressade situationer och arbetar strukturerat för att driva arbetet framåt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
Här kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning.
Här kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/336". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Järva stadsdelsförvaltning, Enheten för framtidens hus Kontakt
Sissa Pagels 08-50802088 Jobbnummer
9712562