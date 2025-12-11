Gruppledare till Centrum för våld (CMV)
Umeå kommun / Socialsekreterarjobb / Umeå Visa alla socialsekreterarjobb i Umeå
2025-12-11
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun i Umeå
, Vindeln
eller i hela Sverige
Centrum mot våld (CMV) arbetar, med utgångspunkt i samverkan, för att synliggöra och motverka våld i nära relationer.
Vi erbjuder stöd till personer som lever eller har levt i förhållanden där det förekommer fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Inom CMV erbjuds stödinsatser med olika inriktningar såsom hedersvåld/heder, en mottagning för våldsutsatta och en för våldsutövare, stöd till den som vill sluta köpa sex (KAST-mottagning), stöd till den som har erfarenhet av sex mot ersättning, att skada sig med sex och/eller varit utsatt för människohandel (MIKA-mottagning) samt stöd till barn som upplevt våld.
Vi söker nu en gruppledare som är väl bekant med arbetsområdet och som vill vara ledare! Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Uppdraget som gruppledare innebär att stödja våra medarbetare och vara ett bollplank i deras arbete. På CMV arbetar åtta personer, fem på Tvistevägen (utsatta) och tre på Hagaplan (utövare). Som gruppledare kommer du att stödja båda grupperna men du har din arbetsplats på Tvistevägen. Arbetet innebär bland annat att:
skapa struktur för planering, uppföljning, möten och dialog
internhandleda på enheten och stötta medarbetarna i ärenden efter behov.
fördela ärenden enligt rutin på enheten.
säkerställa att insatser utförs enligt gällande lagar, riktlinjer och rutiner
tillsammans med chef upprätta och uppdatera rutiner, riktlinjer mm.
arbeta med utvecklingsfrågor som är beslutade i dialog med enhetschef för att enheten ska utvecklas, arbeta rättssäkert och ha hög kvalité.
samverka med aktörer som är kopplade till verksamheten och som CMV samarbetar med
Rollen som gruppledare är ny så till viss del kommer du ha möjlighet att forma den tillsammans med din chef och dina medarbetare. Din närmaste chef är enhetschefen för CMV och ni kommer samverka nära för verksamhetens utveckling.
Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi vill att du har:
Erfarenhet av att arbeta inom socialtjänstens myndighetsutövning gällande vuxna, barn och unga i utsatta situationer.
Erfarenhet från området våld i nära relationer inom socialtjänstverksamhet, myndighetsutövning och/eller utförarverksamhet.
Kanske har du erfarenhet av att leda och samordna kollegor, eller så har du utövat ledarskap genom att leda andra i utvecklingsarbeten, processer eller projekt.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Du ger ett tryggt och stabilt intryck och har god förmåga att skapa struktur och ordning i arbetet. Du har ett coachande och stödjande förhållningssätt och trivs med att vara ett bollplank för kollegor. Du är kommunikativ på så sätt att du både är duktig på att uttrycka dig väl i tal ock skrift, men också lyhörd och har lätt för att bygga goda relationer. Rollen kräver att du klarar att prioritera klokt och fatta beslut i komplexa situationer. Eftersom du ska stödja medarbetare i deras arbete och bidra till verksamhetens utveckling behöver du ha ett utvecklingsorienterat synsätt.
Du behöver inte bifoga ett personligt brev men vi vill att du är noggrann när du fyller i urvalsfrågorna i ansökningsformuläret och beskriver de utbildningar, uppdrag och erfarenheter du har i en CV.Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande. Och jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/889". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Stöd och omsorg Kontakt
Elenor Persson, enhetschef 090-166530 Jobbnummer
9638486