Gruppledare för ungdomsarbetslag inom renhållning
2026-03-04
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
Vill du ha ett meningsfullt jobb i sommar där du får leda andra och bidra till en renare och mer hållbar kommun? Vi söker nu tre ansvarstagande och drivna gruppledare som ska arbetsleda ungdomar i ett projekt där sopkärl märks om med nya klistermärken.
Om rollen
Under sommaren kommer två arbetsgrupper, med tre ungdomar i varje grupp, att arbeta i tvåveckorsperioder för att märka om sopkärl runtom i kommunen. Projektet pågår totalt i sex veckor, och som de tre gruppledare vi söker kommer tillsammans ansvara för de två grupperna. Som gruppledare behöver du kunna arbeta under hela perioden v25-32 (15 juni-7 augusti). Ungdomarna som ska arbetsledas arbetar under perioderna v26-27, 28-29, 30-31.
Din roll och dina arbetsuppgifter
I rollen får du möjlighet att arbetsleda och inspirera en grupp ungdomar i åldern 15-17 år. Du planerar och fördelar dagens arbetsuppgifter på ett tydligt och inkluderande sätt, så att alla känner sig delaktiga och trygga i vad som ska göras. Du ser till att ommärkningen genomförs noggrant och enligt fastställda rutiner, samtidigt som du håller koll på material, tidplan och rapportering så att arbetet flyter på smidigt.
Som ledare ute i fält är du närvarande, stöttande och lyhörd - en trygg punkt för ungdomarna där de kan känna sig sedda, motiverade och uppmuntrade. Du representerar verksamheten på ett professionellt, ansvarsfullt och serviceinriktat sätt i alla möten med kollegor och kunder.
Det här erbjuder vi dig
- Ett utvecklande ledaruppdrag där du får värdefull erfarenhet.
- Arbete i ett positivt och engagerat team.
- Möjlighet att bidra till kommunens miljö- och hållbarhetsarbete.
- En värderingsstyrd arbetsplats där omtanke, tydlighet och framåtanda genomsyrar verksamheten.
Det här är du
Vi söker dig med en avslutad gymnasial utbildning, som har lätt för att kommunicera och skapa goda relationer. Har du tidigare ledarerfarenhet eller tidigare arbetat med ungdomar ser vi det som värdefullt för rollen. Oavsett tidigare erfarenhet är du ansvarstagande, strukturerad och en person med gott omdöme.
Viktigt är att du har giltigt B-körkort och en god körvana med personbil, då du kommer vara den som med bolagets fordon transporterar ungdomarna runtom kommunen. Eftersom större delen av arbetet sker utomhus behöver du trivas med att vistas ute, i både regn och solsken.
Villkor och ansökan
Tjänsten är en säsongsanställning som sträcker sig över totalt 8 veckor, med start 15 juni 2026. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan!
Eftersom du i denna tjänst kommer arbeta tätt med ungdomar och ska företräda Hässleholm Miljö på ett föredömligt sätt kommer bakgrundskontroll göras på slutkandidaterna.
För frågor om tjänsten: kontakta Jens Richard, affärsområdeschef Renhållning på jens.richard@hassleholm.se
Det här är vi
Affärsområde Renhållning ansvarar för insamling och behandling av kommunalt avfall i Hässleholm. I uppdraget ingår också att driva sex återvinningscentraler och att informera invånarna om avfallsfrågor. Vi ser till att insamling av avfall fungerar smidigt för både privatpersoner och företag, och att det är enkelt att återbruka och återvinna så mycket som möjligt. Vi vill också inspirera och förmedla kunskap, så att vi tillsammans kan lösa avfallsutmaningen här hemma.
Hässleholm Miljö är ett affärsdrivet bolag som ägs av Hässleholms kommun. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla tjänster inom miljö och energi. Vi är en samhällspartner som driver utvecklingen av det som är viktigt på riktigt, ett hållbart cirkulärt samhälle för människor och företag i vår kommun. Vi gör det med engagemang och kunskap för ett hållbart liv idag - och modet att hitta nya vägar för i morgon.
Vår verksamhet är indelad i fyra starka affärsområden, med gemensamma funktioner och processer. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter. Vi producerar och distribuerar dricksvatten, transporterar och renar spillvatten samt avleder dagvatten. Dessutom producerar och levererar vi fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Men vi jobbar också med hållbarhet i allt vi gör, och för att minska vårt och andras avtryck på naturen och vattnet omkring oss.
Vi gillar olika! Därför strävar vi efter mångfald på alla tänkbara sätt. Vi tror att olika personer, kompetenser och grupper tillför mest till vår verksamhet.
Hos oss finns cirka 180 medarbetare och vårt bolag omsätter runt 650 miljoner kronor.
