Gruppchet IT-användarstöd
Kriminalvården, IT-avdelningen / Datajobb / Norrköping
2026-01-26
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Göteborg
, Malmö
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper och erfarenheter som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Sektionen IT-användarstöd är i en stor utvecklingsfas och flera av grupperna kommer att växa och därför behöver vi förstärka med flera gruppchefer.
Som Gruppchef på IT-avdelningen får du en nyckelroll i en av Sveriges största myndigheter. Här får du möjlighet att utvecklas som ledare i en dynamisk och snabbt utvecklande organisation. I denna roll har du ett övergripande ansvar för personal, verksamhet och budget, och du kommer att spela en central roll i att forma och driva utvecklingenPubliceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Ansvarsområden för dig som gruppchef:
Du kommer att leda och utveckla en ny grupp bestående av 12 st. IT-tekniker som arbetar med felavhjälpning, handledning av kriminalvårdens medarbetare, övervakning, bevakning och filtrering av larm för fotboja efter kontorstid. Gruppen jobbar kväll och natt därför är denna tjänst även förlagda på tider efter kontorstid för att du ska kunna skapa goda relationer med gruppen för att styra och leda.
Du har ansvar för rekrytering, kompetensutveckling och medarbetarskap, och arbetar aktivt för att skapa en inkluderande och engagerande arbetsmiljö där varje individ får möjlighet att växa och bidra.
Du ansvarar för gruppens arbete med kontinuerlig förbättring och förändringsarbete. Du är med och definierar och implementerar effektiva arbetsprocesser och ser till att vi levererar högkvalitativt IT-användarstöd till våra användare.
Du är en tydlig ledare som säkerställer att gruppen har klarhet i sina mål, arbetsuppgifter och ansvar. Genom att skapa strukturer och arbetssätt bidrar du till en effektiv och harmonisk arbetsmiljö.
Du arbetar nära dina chefskollegor inom sektionen och på andra nivåer av organisationen för att optimera resurser och driva utvecklingen av IT-supportverksamheten. Tillsammans med dina kollegor i ledningsgruppen planerar och följer du upp verksamhetens utveckling och mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en stabil, drivande och reflekterande ledare som skapar engagemang och delaktighet. Då rollen har en stor kontaktyta förutsätter det en god kommunikativ förmåga och att du har lätt för att skapa kontakt och samarbeta med andra. Vi ser att du har god samarbetsförmåga, hög integritet, är självständig och noggrann, samtidigt som du är flexibel och prestigelös. Som chef tar du initiativ till förändring, leder, motiverar och genom tillit förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* En akademisk utbildning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Flerårig erfarenhet av arbete som chef med personal- och budgetansvar
* Erfarenhet av att samverka med interna och externa parter
* Erfarenhet av ledarskap inom IT
* Erfarenhet av att leda utvecklingsarbete, driva och implementera förändringsprocesser inom IT
* God förmåga att uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
* Dokumenterade chefs/ledarskapsutbildningar
* ITIL-certifiering
* Erfarenhet av att arbeta inom myndighet eller annan offentlig verksamhet som kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet från Kriminalvårdens verksamhet
* Erfarenhet av rekrytering av IT-resurser inom offentlig verksamhet eller större komplexa organisationer
* Förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
