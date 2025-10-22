Gruppchefer till rättsavdelningen
2025-10-22
Rättsavdelningen ansvarar för rättslig styrning, rättsligt stöd och rättslig utveckling inom myndigheten. Arbetet bedrivs vid nationella och regionala sektioner. De gruppchefer vi söker kommer att tillhöra sektionen för nationell rättslig styrning och rättsligt stöd. Sektionen ansvarar för övergripande rättslig styrning i myndigheten samt det rättsliga stödet till myndighetens ledning och nationella avdelningar. Sektionen har också ett övergripande ansvar för myndighetens involvering i lagstiftningsprocessen och systematiska dataskyddsarbete.
Vi rekryterar nu chefer till de grupper som utövar rättslig styrning och lämnar rättsligt stöd inom områdena brottsbekämpning respektive förvaltningsrätt och offentlighet- och sekretess.Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Som gruppchef rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs och för att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för din grupps verksamhet. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef (under den senaste femårsperioden)
erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbete
erfarenhet av att ha arbetat med rättslig styrning och rättsligt stöd
juris kandidatexamen eller juristexamen
svenskt medborgarskap
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
flera års erfarenhet av självständigt juridiskt arbete, exempelvis från domstol, Regeringskansliet, annan myndighet eller motsvarande offentlig förvaltning
erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
ingått i ledningsforum
erfarenhet i närtid av aktuellt rättsområde
chefs- och ledarskapsutbildning
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
analys och helhetssyn
mål och resultat
utveckling och förändring
social säkerhet
muntlig och skriftlig kommunikation
skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/
Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Anställning
Tillsvidareanställning med ett chefsförordnande om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering: Stockholm
Arbetstidsförläggningen är förtroendearbetstid
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Välkommen med din ansökan i form av CV och besvarande urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 31 oktober 2025. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A646.488/2025 i mailets ärendemening.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan.
1) Har du minst sex månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef (den senaste femårsperioden)? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet/kompetens kring det här området.
2) Berätta närmare om din erfarenhet av att leda i förändrings- och utvecklingsarbeten.
3) Har du erfarenhet av att ha arbetat med rättslig styrning och rättsligt stöd? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet/kompetens kring det här området.
4) Har du företrädesvis för funktionen relevant examen/utbildning, alternativt arbetslivserfarenhet, som arbetsgivaren bedömer som likvärdig? (Ja eller nej)
5) Har du svenskt medborgarskap? (Ja eller nej)
6) Har du erfarenhet av självständigt juridiskt arbete exempelvis från domstol, Regeringskansliet, annan myndighet eller motsvarande offentlig förvaltning? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet/kompetens kring det här området.
7) Berätta närmare om din erfarenhet/kompetens kring att leda andra mot uppsatta mål och resultat.
8) Har du ingått i ledningsforum? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet/kompetens kring det här området.
9) Har du chefs- och ledarskapsutbildning? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet/kompetens kring det här området.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jobb.na@polisen.se
