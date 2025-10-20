Gruppchefer inom teknik och projektledning
2025-10-20
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som Gruppchef med personalansvar för ca 15-25 medarbetare blir du en nyckelperson i att leda och utveckla sektionen tillsammans med din chef och teamet. Du bidrar aktivt till att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och känner stolthet i sitt arbete. Din uppgift är att säkerställa att vi levererar med hög kvalitet, samtidigt som vi bibehåller en balans mellan arbete och fritid.
I en expansiv fas är du med och driver både verksamhetens affärsmässiga utveckling och personalens kompetensresa. Du har en viktig roll i att främja samarbetet med våra kunder och partners, såsom Försvarsmakten, FMV och Saab-koncernen.
Sektionen i Halmstad arbetare i huvudsak med att till Svenska Försvarsmakten och utländska kunder leverera kvalificerade lösningar för luftvärnssystem. Integration av delsystem, oftast i en fordonsplattform är det du kommer stödja med mest i din roll som gruppchef. Placeringsorten är Halmstad, verksamheten bedrivs även i Växjö. Resor i tjänsten förekommer.
Vi vill ha vår organisation bemannad och klar senast under inledningen av 2026.
Gruppchefer för fyra olika grupper är det vi söker. Dessa fyra grupper är:
* Technical Services - i denna grupp finns teknisk kompetens i form av systemtekniker och installationstekniker.
* Project and planning - i denna grupp finns projektledning och planeringskompetens samt konfigurationsledning.
* Engineering - i denna grupp finns teknisk kompetens i form av systemingenjörer, konstruktion och systemsäkerhet.
* Integrated Logistics Support - i denna grupp finns kompetens för att producera tekniska publikationer, genomföra underhållsberäkningar och underhållsanalyser, utbildning av kundoperatörer samt genomförande av test- och verifiering.
Vi söker dig som vill växa i en ledande roll och som brinner för att skapa en positiv arbetsmiljö där alla kan bidra efter sin förmåga. Du är prestigelös, lyhörd och har ett coachande ledarskap som uppmuntrar engagemang och utveckling. Med en varm och inkluderande attityd inspirerar du dina medarbetare att nå gemensamma mål.
Du är strukturerad och noggrann, har god kommunikationsförmåga och kan hantera komplexa uppgifter med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Att bygga starka relationer, både internt och externt, är en naturlig del av ditt arbetssätt.
Ange i din ansökan vilken gruppchefstjänst du i första hand söker till.
Vi söker dig som har:
* Högskoleutbildning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
* Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
* B-körkort
Meriterande:
* Militär erfarenhet
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
