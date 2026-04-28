Gruppchef Veterinär läkemedelssäkerhet
Som chef hos oss på Läkemedelsverket agerar du med engagemang, mod och tillit med siktet inställt på helheten och det gemensamma uppdraget. Tillsammans arbetar vi för människors och djurs hälsa - för ett bättre Sverige, idag och i framtiden.
Leder du med engagemang, mod och målfokus? Vill du bidra till säkrare läkemedel till djur? Vi söker en gruppchef till gruppen för veterinär läkemedelssäkerhet!
Vår verksamhet
Enheten för Veterinärläkemedel i användning ansvarar för läkemedelsinformation och läkemedelssäkerhet med användaren i fokus och är uppdelad på två grupper, av vilken en är gruppen för Veterinär läkemedelssäkerhet. Samarbete sker både inom och mellan enhetens grupper såväl som med flera av Läkemedelsverkets övriga enheter. Inom enheten arbetar cirka 15 medarbetare med en stor samlad kompetens inom både veterinärmedicin och regulatoriskt arbete, varav tre veterinärer, tre handläggare och en administratör finns inom den aktuella gruppen.
Gruppen ansvarar för att hantera och bedöma misstänkta biverkningar och övervakar säkerheten för läkemedel till djur, både nationellt och inom det EU-gemensamma samarbetet. Den ansvarar också för riktlinjearbete, utbildning och informationsspridning och deltar i europeiska och internationella arbetsgrupper avseende läkemedel till djur. Nationell myndighetssamverkan och kontakt med externa målgrupper är andra viktiga uppgifter, liksom extern kommunikation i form av till exempel säkerhetsnyheter, vetenskaplig publicering och interaktion i media kring frågor inom ansvarsområdet.
Du har personal-, verksamhets- och budgetansvar och ingår i enhetens ledningsgrupp. Som gruppchef förväntas du leda, styra och utveckla verksamheten tillsammans med dina medarbetare och i samverkan med enhetens ledningsgrupp. Du ansvarar för att gruppen uppnår uppsatta mål och du hanterar resurser, prioriteringar, vägval och strategier på en övergripande nivå.
Enheten har generellt ett högt ärendeflöde, vilket ställer krav på kontinuerlig och flexibel hantering och du ansvarar för att gruppens uppgifter utförs i enlighet med regulatoriska krav och tidslinjer. Tillsammans med kollegor arbetar du med att kontinuerligt utveckla arbetssättet inom ansvarsområdet för en fortsatt effektiv verksamhet och ändamålsenliga leveranser. Det kan också bli aktuellt att medverka i interna/externa arbets- och expertgrupper där frågor inom enhetens ansvarsområde behandlas.Bakgrund
Vi söker dig som har naturvetenskaplig eller medicinsk högskoleutbildning. Du har erfarenhet av chefsarbete, arbete i ledningsgrupp och att driva förändringsarbete. Det är meriterande om du är veterinär eller legitimerad djursjukskötare. Det är även meriterande om du har erfarenhet av klinisk verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, läkemedelssäkerhetsfrågor, myndighetsarbete eller forskning. Du kan också ha en bakgrund inom läkemedelsindustrin.
Du har god förmåga att uttrycka dig väl, både muntligt och skriftligt, på svenska och engelska.
Dina personliga egenskaper
Du som söker är en engagerad person med ett genuint intresse av att leda och utveckla medarbetare och verksamhet, inte minst genom förändringsarbete. Du har mycket goda ledaregenskaper och ser till helheten. Du har förmågan att delegera, prioritera och arbeta strukturerat. Arbetet kräver också att du som person är trygg, prestigelös, kommunikativ och har lätt för att skapa och förvalta goda relationer.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Veterinärläkemedel i användning
Diarienummer: 2.4.1-2026-033737
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Du är välkommen att kontakta enhetschef Susanne Lindah. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
