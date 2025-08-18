Gruppchef till Karlslund
Vardaga AB / Undersköterskejobb / Ängelholm
2025-08-18
Är du undersköterska och söker en ny karriärmöjlighet? Som gruppchef får du en ledarroll och coachar våra medarbetare att göra skillnad för de som bor hos oss. Alla gruppchefer genomgår vårt ledarprogram där du får möjlighet att utvecklas inom ledarskap via vår utbildningsorganisation Lära.
Vi är i ständig utveckling och söker dig som vill växa med oss - tillsammans gör vi världen lite bättre, en människa i taget! Hos oss får du engagerade kollegor, duktiga chefer, utbildningar, karriärmöjligheter samt flera förmåner.
Om rollen
Som gruppchef är din primära arbetsuppgift att coacha och arbeta i det dagliga omsorgsarbetet tillsammans med teamet. Det innebär att du är dina medarbetares förebild och via ditt starka engagemang skapar du varje dag ett gott arbetsklimat i gruppen. Du arbetar dagtid, helger och kvällar.
Nära ledarskap: Rollen finns i vår organisation för att säkerställa ett nära ledarskap och ge stöd. Du har personal- och planeringsansvar för din arbetsgrupp och är delaktig i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med Vardagas koncept. Detta genom att vara närvarande och stötta, svara på frågor, leda, ge feedback och bekräfta dina medarbetare i vardagen. Du har en gruppchefskollega och ni samverkar, bollar och utbyter erfarenheter.
Delaktighet: Som gruppchef rapporterar du till verksamhetschefen och har möjlighet att påverka genom ditt deltagande i den lokala ledningsgruppen.
Om Karlslund
Karlslund erbjuder 40 permanenta boendeplatser i ljusa fräscha lokaler. Vi erbjuder individuellt anpassad omsorg utifrån individens behov och önskemål. Stort fokus läggs på aktiviteter för våra boende.
Karlslund ligger i norra delen av centrala Ängelholm med goda kommunikationsförbindelser. Boendet består av fyra avdelningar fördelat på två plan. Till boendet hör gemensamma uteplatser och balkonger. Ett stort allrum finns på bottenplan. Här finns möjlighet till större gruppaktiviteter så som musikunderhållning, sittgymnastik, bingo, filmvisning, gemensamma festligheter, frukostbuffé med mera.
Aktivitetsansvarig: Vi arbetar strukturerat med aktiviteter och har en aktivitetsansvarig som utvecklar och utför meningsfulla aktiviteter med våra boenden.
Behovsbaserat önskeschema: Vi tillämpar behovsbaserat önskeschema. Det innebär att du och dina medarbetare har möjlighet att påverka arbetstiden, utifrån behov och önskemål. Vi lägger schema för 5 veckor i taget.
Djur i omsorgen: Här arbetar vi med djur i omsorgen och vi har regelbundna besök av terapidjur.
Din erfarenhet och kunskap
Du är utbildad undersköterska, har god datorvana och talar och skriver flytande svenska. Erfarenhet från äldreomsorg och ledarskap är meriterande för denna roll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi vill att du är:
tydlig och skapar delaktighet
coachande och har förmågan att motivera och skapa engagemang hos våra medarbetare.
duktig på att ge och ta emot feedback
prestigelös och lättlärd
självständig och samarbetsvillig
affärsmässig genom att vilja och ha förmåga att styra och följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar
Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Ledarskapsprogram: Alla gruppchefer genomgår vårt ledarprogram där du får möjlighet att utvecklas inom ledarskap via vår utbildningsorganisation Lära.
Kompetensutveckling: Du har tillgång till Vardagas interna utbildningsorganisation Lära med en mängd kurser.
Förmånsportal med rabatter: Köp till exempel biobiljetter och resor med kollektivtrafik till bra priser.
Övrigt
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdatum: Hösten 2025
Sista dag att ansöka är 8 September
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning
Självklart har vi även kollektivavtal och försäkringar.
Har du frågor? Kontakta gärna: liselotte.gustavsson@vardaga.se
alt 0735-128979. Observera att det inte går att ansöka via E-post. Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se
