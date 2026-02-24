Gruppchef till Forensiska System
2026-02-24
Är du redo för en större uppgift?
På polisens IT är du en integrerad del av polisverksamheten. Här kommer du tillsammans med engagerade kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till det brottsbekämpande arbetet och skapar värde för våra medborgare. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Om Arbetsplatsen
It-avdelningens främsta uppgift är att tillhandahålla it-tjänster till hela Polismyndigheten. It-avdelningen en viktig del av det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet och it är ett av de viktigaste verktygen för att effektivisera polisen och öka kvaliteten i polisarbetet. It-avdelningen utvecklar och moderniserar polisens it och myndigheten satsar mycket på att stärka avdelningen med ny specialistkompetens och den senaste teknologin till nytta för medborgarna och medarbetarna i den polisiära verksamheten.
Enheten Utrednings-, lagförings- och forensiska system har ett helhetsansvar för utveckling och livscykelhantering av systemstöden inom utredning, lagföring, uppbörd och register. Enheten ansvarar också för att tillhandhålla it-stöd inom forensik inklusive it-brott och it-forensik samt de system som stödjer media och biometrisk analys samt biometri.
Sektionen för Forensiska system verkar inom ett av de mest komplexa och avancerade områdena inom polisen, inhämtning bearbetning och analys av alla former av bevisning inom polisens brottsbekämpande uppdrag.
Gruppen Forensiska system ansvarar för utveckling och livscykelhantering av systemstöden i den forensiska verksamheten vilket är både stöd för laborativ miljö inklusive ärendehantering. Systemen inom gruppens ansvar utgörs av såväl egenutvecklade som inköpta produkter.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med verksamhetsspecialister på NFC och NOA är det din uppgift att se till att polisen ska ha förmåga i världsklass för att hantera digitala bevis och säkra digitala spår, samt att dina produkter är integrerade och samordnas med övriga it-förmågor inom myndigheten.
Som gruppchef rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området forensiska system och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst tre års sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat i en arbetsledande ställning, företrädesvis som chef eller annan roll, exempelvis produktägare, projektledare, eller liknande (under den senaste femårsperioden)
företrädesvis relevant akademisk examen, alternativt annan utbildning/erfarenhet som Polismyndigheten bedömer som likvärdig
erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbeten
goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
svenskt medborgarskap
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
erfarenhet av arbete inom It
erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde (forensik)
erfarenhet av arbete inom rättsväsendet
erfarenhet av leverantörsstyrning
erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
ingått i ledningsforum
chefs- och ledarskapsutbildning
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
analys och helhetssyn
mål och resultat
utveckling och förändring
social säkerhet
muntlig och skriftlig kommunikation
skapa delaktighet och motivation
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: 010-5628171
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Mirjana Daneskär, mirjana.daneskar@polisen.se
Fackliga företrädare
Saco-S,saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Seko Polisen, Karna Tillheden, tfn 073-249 04 22
Övrig information
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Ansökan sker via arbetsgivarens hemsida. Följ instruktionerna i annonsen för att skicka in din ansökan.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
