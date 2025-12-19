Gruppchef stab säkerhetsskydd - Eskilstuna
2025-12-19
Fortifikationsverket söker en gruppchef till säkerhetsstabens arbete med kvalificerat säkerhetsstöd. Vill du arbeta i hjärtat av Sveriges totalförsvar - där teknik, säkerhet och samhällsuppdrag möts? Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och utvecklar och förvaltar robusta försvarsfastigheter för fred, kris och krig. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfält och marinbaser.
Var med och lägg grunden för Sveriges försvar
I en orolig värld har vi ett tydligt fokus: att bygga Sveriges försvarsförmåga från grunden. Vi bygger, utvecklar och tillhandahåller försvarsfastigheter och fortifikation som gör att aktörerna i Sveriges totalförsvar kan agera från säker plats. Det osäkra omvärldsläget innebär att Fortifikationsverket växer och att vi har ett stort rekryteringsbehov.
Säkerhetsavdelningen ansvarar för säkerhetsskyddet på Fortifikationsverket och på säkerhetsavdelningen arbetar idag cirka 65 medarbetare. Säkerhetsstaben arbetar under Säkerhetsskyddschefen med inriktande, stödjande och uppföljande säkerhetsskyddsarbete på myndigheten. Staben är sammanhållande för avdelningens planering- och verksamhetsuppföljning, utveckling av processer, utbildning samt koordinering av ärenden. I staben ingår även funktionen signalskydd. Gruppen ansvarar för stöd och rådgivning inom alla delar av säkerhetsskyddet till myndighetens samtliga verksamheter.
Som gruppchef förväntas du leda, samordna och följa upp gruppens stöd till verksamheten. Du kommer vara sammanhållande och regelbundet samverka internt och externt med andra myndigheter. Som gruppchef har du verksamhets-, ekonomi- och personalansvar, inkluderat arbetsmiljö. Du har också till del och avdelningsövergripande ansvarsområden. Gruppchefen rapporterar till stabschefen och ingår i stabens ledningsgrupp. Tillväxten i myndigheten och en ökad efterfrågan på kvalificerat stöd gör att staben växer kraftigt.
Medarbetarna i gruppen är en operativ förmåga som genomför säkerhetsskyddsplanering, håller utbildningar och arbetar med kvalificerad rådgivning. Som gruppchef förväntas du driva och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna, ta fram nya metoder och vara ett stöd för dina medarbetare. Dina medarbetare är placerade vid kontoret i Eskilstuna. Resor förekommer i tjänsten och går att planera.Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning från universitet eller högskola. Du har erfarenhet av en ledande befattning, gärna inom statlig sektor. Du har flerårig erfarenhet av att jobba inom en verksamhet som innehar många skyddsvärden kopplat till Sveriges säkerhet och du har kunskap om säkerhetsskyddslagstiftning eller Försvarsmaktens regelverk avseende säkerhetstjänst. Du har goda kunskaper i administrativa IT-stödsystem och du kommunicerar och uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt på svenska. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom säkerhetsområdet alternativt annan för tjänsten relevant utbildning. Har du erfarenhet av operativt säkerhetsarbete, gärna inom en försvarsnära eller brottsbekämpande myndighet är det en fördel.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Du är en lugn ledare som har struktur och levererar resultat. Att kunna skapa förståelse och helhetssyn för säkerhetsfrågor inom flera olika verksamhetsområden är en viktig egenskap för att göra dig framgångsrik i denna roll. Du kan på ett tydligt och otvunget sätt förmedla ditt budskap på såväl ledningsnivå som i den operativa verksamheten. Du har lätt för att skapa goda relationer och agerar professionellt i din vardag då du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som gruppchef på Fortifikationsverket skapar du förutsättningar för dina medarbetare att lyckas med sina uppdrag. Därför behöver vi dig som har högt säkerhetsmedvetande med hög integritet och gott omdöme och en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder ett intressant uppdrag och stimulerande arbetsuppgifter i ett tryggt arbetslag. Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning samt att medarbetare hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort är Eskilstuna. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 8 januari 2026.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta stabschef Jenny Neuman, tfn 010-44 44 000 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark, 010-44 44 690 Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
individuell lönesättning
