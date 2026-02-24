Gruppchef Produktion
SCA Skog AB
Ett hållbart arbetsliv
På SCA har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid och hjälper våra kunder över hela världen att minska sina fossila avtryck. Vill du utvecklas och tänka nytt så kommer du att trivas hos oss, för vi ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att det är människorna som gör framgångarna!
Just nu söker vi en Gruppchef Produktion Drift till Piteå, välkommen med din ansökan!
Din nästa utmaning
SCA Skogs funktion Produktion ansvarar för avverkning av skog, både privat skog och vår egna skog. Funktionen har cirka 160 medarbetare och omfattar all produktion från Norrbotten i norr till Hälsingland i söder.
Som Gruppchef Drift ansvarar du för att leda, coacha och stötta din grupp som består av sex produktionsledare, som i sin tur har ansvar för ett antal externa avverkningslag. Det dagliga arbetet är en kombination av både administrativt arbete på kontoret men även genom närvaro ute i fält. Dem administrativa uppgifterna är exempelvis lönehantering, fakturering och resultatrapportering. Utöver detta fungerar du som en stödjande resurs för dina medarbetare i praktiska frågor och andra arbetsrelaterade behov.
Ditt ansvar innefattar områden som hälsa och säkerhet, att optimera produktiviteten, att säkerställa leveransprecision samt att upprätthålla kvalitetsmål och budgetkrav. Du kommer att ingå i det tvärfunktionella gruppchefs-teamet för flödesområde Piteå/Norrbotten där ni samarbetar för att säkerställa flödesområdets leverans.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Placeringsort är Piteå, eller annan ort inom verksamhetsområdet. Resor förekommer i tjänsten.
Vem är du?
Vi söker dig som vill vara en inspirerande förebild genom att aktivt engagera dig i dina medarbetare, med målet att såväl deras arbetsglädje som engagemang och trivsel ska blomstra. Du är en närvarande, tydlig och empatisk ledare som ser gruppens gemensamma framsteg som en del av din egen framgång. Du brinner för att utveckla dina kollegor och är med och skapar möjligheter för dem att växa och utvecklas i sina yrkesroller.
Med ett genuint intresse för ledarskap och en naturlig talang för att stödja och inspirera, har du förmåga att driva både individens och teamets utveckling framåt. I din vardag ser du problemlösning och kommunikation som en naturlig del i vardagen, och du trivs med att vara navet i en dynamisk, framåtsträvande organisation.
* Du har en skoglig akademisk utbildning eller förvärvat motsvarande kunskap vid arbetslivserfarenheter.
* Du har B-Körkort då resor förekommer i tjänsten.
* Du behärskar svenska då språket används i det dagliga arbetet.
* Du har ett brett intresse för skogliga frågor, speciellt av skoglig produktion.
Det är meriterande med tidigare erfarenhet i ledande befattning.
Våra kärnvärden - ansvar, högklassighet och respekt - är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med dem.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling, till att ta ansvar och till att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv.
Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar och de produkter vi sätter på marknaden bidrar med en klimatnytta större än utsläppen från Sveriges alla personbilar under ett år. Vi tar vara på precis varje del av de träd som vi avverkar och producerar produkter från skogen som bidrar till att motverka klimatförändringarna. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension.
Sista ansökningsdag är 15/3 2026.
