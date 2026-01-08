Gruppchef / People Lead Järnväg
När tågen rullar smidigt genom Sverige är det inte bara rälsen som gör jobbet - det är människorna bakom planeringen, tekniken och samarbetet. Hos oss på WSP är du med och driver några av Sveriges största infrastruktursatsningar, samtidigt som du leder ett team som växer och utvecklas tillsammans med dig.
Vårt erbjudande
Vi jobbar i några av Sveriges största infrastrukturprojekt inom järnväg med stark lokal förankring. Vi erbjuder dig stimulerande arbetsuppgifter där du ges möjligheter att vara en aktiv del av ett ledande globalt företag med stark förankring på den svenska marknaden.
Vi växer och har vunnit flera framstående uppdrag i södra och västra Sverige. Vi söker nu en People lead (gruppchef) till en grupp på 15 medarbetare. Gruppen tillhör en järnvägsavdelning med ca 50 medarbetare i södra och västra Sverige. Gruppen har blandad kompetens inom olika discipliner och vi arbetar med allt från funktionsutredningar, lokaliseringsutredningar, järnvägsplaner, systemhandlingar, bygghandlingar till byggplatsuppföljning.
På WSPs nationella järnvägssektion jobbar vi tillsammans för en gemensam teknik- och kompetensutveckling. För att möjliggöra detta har alla medarbetare dels en tillhörighet i en lokal grupp med blandade kompetenser, dels i en nationell grupp för varje disciplin. Projekten vi arbetar i är såväl stora som små och vi arbetar brett teknikmässigt inom mark, spår, el, tele, signal, kanalisation, uppdragsledning, utredning och andra järnvägsspecifika områden.
Några exempel på uppdrag vi arbetar med är lokaliseringsutredning Maria-Helsingborg, Sydostlänken, bangården i Sävenäs och Laxå, kontakledningsupprustning Alvesta, Hallsberg-Stenkumla och Kinnekullebanan. Vi jobbar även i flertalet uppdrag på Norrbotniabanan, spårväg Uppsala, fyra spår Uppsala, Nobelbanan och ERTMS Malmbanan.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Som People lead (gruppchef) ansvarar du för att coacha, engagera och stödja medarbetare i deras dagliga arbete. Du har personalansvar och ansvarar därmed för medarbetarnas arbetsmiljö, kompetens och utveckling. Du medverkar till att säkra gruppens kompetensförsörjning, upprätta och bibehålla kundrelationer samt jobba med anbud.
Du spenderar merparten av din tid på att vara verksam i kunduppdrag, i en roll som ledande konsult i järnvägsuppdrag. I uppdragen sker mycket av utvecklingen av både teknik, affär och medarbetare. Vi tror därför att du är en person som både drivs av att arbeta med intressanta projekt och av utveckling av och i samspel med andra människor.
I denna ledarroll arbetar du för att skapa förutsättningar för dina medarbetare så att de kan göra ett så bra jobb som möjligt samtidigt som de utvecklas och trivs på jobbet.
Tillsammans med avdelningens ledningsgrupp arbetar vi efter uppsatta strategier för att stimulera till ett förtroendefullt och idérikt arbetsklimat. Inom avdelningen jobbar vi nära varandra och kan därmed nyttja vår samlade kompetens och erfarenhet.
Placeringsort för tjänsten är Malmö.Kvalifikationer
Du drivs av att inspirera och utveckla ditt team och har flerårig erfarenhet av att leda teknikkonsulter inom järnvägsområdet, antingen i rollen såsom uppdrags-, projekteringsledare eller teknikansvarig, alternativt som chef. Vi ser även att du har erfarenhet av kontrakt- och upphandlingsfrågor samt erfarenhet av att arbeta i järnvägsuppdrag på konsultsidan.
Du är trygg i ditt ledarskap, har ett gott sinne för affärer och är en god kommunikatör och van att kommunicera strategier, förändringar och beslut på ett tydligt sätt. Du ser att tydlig kommunikation är en naturlig del av ditt arbetssätt och inspireras av andras framgång. Vi ser också att du är van vid att leda och fördela arbetsuppgifter inom en projektgrupp.
Är du en van ledare men ny i en roll med personalansvar? Ingen fara - vi ger dig den stöttning du behöver!
Då vår dagliga kundkontakt och de handlingar vi levererar är på svenska, är det viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 31 januari. Under jul och stundande ledighet kan urvalsprocessen dra ut på tiden, varför återkoppling kan dröja något.Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ossJohanna Appelberg, Avdelningschef Järnväg, johanna.appelberg@wsp.com
Vilde Semmelhofer, HR-rekrytering, vilde.semmelhofer@wsp.com
Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.
OM WSP I SVERIGE WSP är en av världens ledande teknikkonsulter. Med en enastående bredd av ingenjörer, rådgivare och forskare förenas våra globala talanger för att utveckla lokala lösningar.
WSP är verksamma i över 50 länder och har cirka 73 000 medarbetare, eller som vi säger Visionärer. På WSP i Sverige jobbar cirka 3 800 konsulter med att leverera innovativa projekt inom transport, infrastruktur, byggnation, miljö, projektledning, strategisk rådgivning och energi.
