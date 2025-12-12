Gruppchef, miljö- och hållbarhet
Afry AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-12-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Göteborg
, Alingsås
, Stenungsund
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2025-12-12Beskrivning av jobbet
AFRYs miljösorganisation är idag nationell med kontor från Malmö till Kiruna och genom ett nära samarbete mellan olika teknikområden utgör vi tillsammans en stark helhet. I Sverige har vi idag drygt 220 medarbetare inom kompetensområdena Miljö och hållbarhet.
Sektion Environmental Planning southwest, på AFRY Miljö, består idag av ca 30 medarbetare fördelade på kontoren Göteborg, Halmstad, Malmö och Karlskrona med inriktiningar så som förorenade områden, kulturmiljöi, MKB/tillstånd, naturmiljö, hållbarhet och klimat. Sektionen har idag en gruppchef men vi har behov av ytterligare en gruppchef för halva sektionen, gruppchefen kommer rapportera direkt till sektionschefen.
I rollen som gruppchef hos oss har du personalansvar för en grupp på ca 15 personer. Du får en roll med stor variation, möjlighet till många kontakter och kundmöten med ansvar för personalen i gruppens individuella utveckling och arbetssituation. Du deltar i sektionens verksamhet inklusive strategier, lönsamhet, marknadsföring, kvalitet, personal och kompetensutveckling. Din chefsroll kombinerar du med att även själv arbeta som konsult, förslagsvis som uppdragsledare eller teknikspecialist.
Arbetet sker i huvudsak på stationeringsorten. Vissa resor förekommer i tjänsten. Det finns även möjlighet till distansarbete i samråd med sektionschefen.
Vi söker dig som trivs med att kombinera personalfrågor med uppdragsarbete och har ett öga för personalutveckling och kompetenshöjning. Hos oss är du med och utvecklar starka team, bygger kultur och skapar tillhörighet samt bidrar med innovativa och hållbara lösningar i våra uppdrag.
Vi hoppas att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi lär av dig!Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för teamutveckling, nöjda kunder, affärsmannaskap och har ett stort intresse för sektionens tjänster. Vi är alla lagspelare och i rollen som gruppchef krävs att du är lyhörd, nyfiken och samarbetsorienterad. Vi söker dig som brinner för att se andra utvecklas och bygga hållbara team.
För denna roll ser vi att du har mer än 8 års erfarenhet från miljöområdet och är väl införstådd med frågeställningarna inom våra teknikinriktningar FO, tillstånd, MKB, natur, kultur, hållbarhet samt har god kunskap om svensk miljölagstiftning. Utbildningsmässigt har du en akademisk, naturvetenskaplig eller teknisk utbildning med avlagd examen inom miljömrådet. Du har tidigare erfarenhet som konsult och uppdragsledare, men har du arbetat på entreprenör- eller beställarsidan är det också av värde.
Du har tidigare visat prov på ett gott ledarskap och kan på ett naturligt sätt engagera och motivera. Vi ser att du har god social kompetens och gillar att utmanas såväl tekniskt som affärs- och ledarskapsmässigt. Du har ett affärsmässigt driv, är relationsbyggande och det är en stor fördel om du har ett etablerat nätverk i branschen. Självklart ser du dig själv som en lagspelare och du trivs med att dela din kunskap både till kunder och kollegor. För denna roll ser vi även att du behärskar svenska och engelska obehindrat och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi ser också att du har B-körkort samt brinner för att skapa goda relationer med medarbetare, partners och kunder.
Vill du utvecklas tillsammans med oss? Välkommen med din ansökan.
På AFRY lever vi efter våra värdeord Brave - Devoted - Team players, vilket även säger mycket om vem vi söker! Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, då vi värdesätter engagemang, flexibilitet och din förmåga att samarbeta med andra.
Ytterligare information
Vi erbjuder en arbetsplats och ett team som bäst kan beskrivas som professionella, affärsmässiga och som har roligt tillsammans!
AFRY rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare. Vi vet att medarbetare som trivs och mår bra, både fysiskt som psykiskt, är en framgångsfaktor för att skapa hållbara arbetsplatser och team. Därför fokuserar vi på säker arbetsmiljö, stark teamkänsla och balans mellan arbete och fritid. Vi vill att du ska ha en vardag som fungerar och förespråkar därför en hög flexibilitet av arbetsdagens utformande.
Genom vår sociala verksamhet Club AFRY främjar vi vår kultur som bygger på passion och lagspel. Vi erbjuder roliga fritidsaktiviteter tillsammans med våra härliga kollegor lokalt eller nationellt. Vårt arbete med mångfald och jämställdhet är ständigt pågående. En mix av konsulter, personligheter och bakgrunder gör oss starkare, mer kreativa och framgångsrika på marknaden och som arbetsgivare.
Sista ansökningsdag är den 31 januari 2025. Vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Nu har vi beskrivit den vi söker och har du några som helst frågor om rollen eller om AFRY som arbetsgivare är du varmt välkommen att höra av dig.
Kontaktuppgifter för frågor:
Terese Edlund, Sektionschef
• 46 10 505 02 38terese.edlund@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13353U". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9640681