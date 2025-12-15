Gruppchef med miljöintresse
Vill du vara med och bidra till utvecklingen av våra återvinningscentraler? Trivs du i en samhällsnyttig miljö där du får kombinera operativt arbete med administrativa uppgifter? Nu söker vi en gruppchef med miljöintresse till Uppsala vattens återvinningscentraler. Låter det intressant? Tveka inte att söka.Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
I rollen som gruppchef behöver du trivas med att fatta snabba beslut i en operativ miljö. Du jobbar ute i verksamheten på återvinningscentralerna med de andra medarbetarna samtidigt som du sköter det administrativt arbetet, planerar driften samt följer upp rutiner och rapporterar in störningar.Dina arbetsuppgifter
• Ansvarar för driften av fyra återvinningscentraler - ekonomiskt, personalmässigt samt för arbetsmiljön
• Ingår i sektionens ledningsgrupp tillsammans med Sektionschef, Gruppchefer samt Anläggningsingenjör
Arbetet är schemalagt dagtid, kvällstid samt helger.Kvalifikationer
• Relevant högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
• Erfarenhet av arbete på återvinningscentraler är meriterande.
• Är van vid kundorienterat arbete
• God förståelse för ekonomi
• Erfarenhet av att leda andra är meriterande
• Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
• God datavana
• B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du delar våra gemensamma kärnvärden, "vi är lyhörda, framsynta och nyfikna", samt tillämpar dem i din yrkesroll.
För att trivas i rollen är du prestigelös, professionell, servicemedveten och duktig på att planera och strukturera ditt arbete. Du gillar att ta ansvar och tycker det är inspirerande att utbilda och handleda egen personal. Du står för ordning och reda och har en välutvecklad administrativ förmåga. Vi värdesätter en god kommunikativ förmåga och en vilja att utvecklas i rollen som Gruppchef.
Som gruppchef har du många olika kontakter, externt och internt, vilket ställer krav på flexibilitet, samarbetsförmåga och en förståelse för olika funktioner i och utanför organisationen. Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-01-18. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.
För mer information om tjänsten kontakta
Sektionschef ÅVC Tobias Linnesköld, 018-727 93 63
HR-Partner, Agnes Jansson, 018-7279323
Vi hanterar rekryteringsprocessen internt och undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Uppsala Vatten tillämpar 6 månaders provanställning.
Om Uppsala Vatten
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt. Vi bidrar till ett cirkulärt Uppsala.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se
Här hittar du information om våra förmåner Våra förmåner | Uppsala vatten (https://www.uppsalavatten.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-formaner) Ersättning
