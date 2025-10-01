Gruppchef Malmö
2025-10-01
På SOS Alarm får du en unik möjlighet att göra skillnad - varje dag, både för individ och samhälle. I en värld där trygghet inte kan tas för given, står vi alltid redo, dygnet runt, året om. Vi är en oberoende första kontakt i Sveriges trygghetskedja, den första kontakten i kritiska ögonblick, och vi samarbetar tätt med samhällets hjälpresurser för att skydda liv, egendom och miljö. Vi erbjuder dig inte bara en trygg och stabil arbetsplats med kollektivavtal och förmånliga anställningsvillkor, utan också en stark kultur präglad av engagemang, gemenskap och vilja att göra skillnad. Hos oss får du utvecklas i en arbetsmiljö som främjar balans och långsiktig utveckling, utan att kompromissa med din hälsa. Du blir en del av ett dedikerat företag som varje dag arbetar för ett säkrare Sverige. Här är varje arbetsdag meningsfull, och ditt arbete kan vara skillnaden som räddar liv. Vill du vara med?
Din roll som Gruppchef
I rollen som Gruppchef är du en av flera andra gruppchefer som tillsammans med Platschef utgör den lokala ledningsgruppen och leder såväl det strategiska som det operativa arbetet påcentralen.
Du är första linjens chef och chef för ett antal operativa medarbetare som har dygnsgående tjänst i olika roller, du utövar ett närvarande ledarskap och har en coachande roll, där du får varje enskild medarbetare att utvecklas. Du utövar också tillsammans med dina kollegor centralens kollektiva ledarskap och skapar goda förutsättningar för hela medarbetargruppen.
Dina arbetsuppigfter
Till dina arbetsuppgifter hör ett delegerat arbetsmiljöansvar, att hålla medarbetarsamtal, vara aktiv i schemaläggning tillsammans med bemanningsavdelningen, arbeta med kvalitetsuppföljning, kompetensförsörjning och rekrytering av nya operativa medarbetare. Medarbetarna arbetar med många olika tjänster; 112-mottagning, ambulansdirigering, larm och ledning av räddningsresurser, SOS-Sjuksköterska, trygghetslarm och Teamledare. Du ansvarar även för leverans mot verksamhetens mål tillsammans med dina kollegor där du kommer ha det lokala funktionsansvaret för en/flera av ovanstående tjänster/funktioner.
I tjänsten ingår intern samverkan både lokalt och nationellt samt med bolagets externa samverkanspartners.
Arbetstidens förläggning är i huvudsak dagtid men i din roll som Gruppchef kan du behöva arbeta flexibla tider som kväll, natt och helg, främst då dina medarbetare arbetar dygnsgående tjänst men det kan också bero på uppdrag och behov i verksamheten.
Vi erbjuder dig
Att vara Gruppchef inom SOS Alarm innebär goda utvecklingsmöjligheter och du får möjlighet att gå våra interna ledarutbildningar och andra utbildningar som utvecklar dig i rollen som chef och ledare inom bolaget. Du får även möjlighet att omge dig av engagerade kollegor med ett starkt engagemang med viljan att skapa ett tryggare Sverige för alla.
Vi söker dig är en inspiratör och ambassadör, har lätt för att engagera och involvera teamet, samt för att kommunicera i tal och skrift
drivs och motiveras av att jobba med och för människor.
har en god samarbetsförmåga och är en lagspelare som även har förmågan att arbeta självständigt
har intresse av att fördjupa dig i operativa processer för att kunna leda och utveckla verksamheten på ett effektivt sätt
har ett strukturerat arbetssätt, är kreativ och lösningsfokuserad
har ett driv där du bidrar till att utveckla en verksamhet i förändring
tar initiativ och kan driva frågor på olika nivåer i organisationen
Vi tror att du har erfarenhet av Gymnasieexamen/genomgången gymnasieutbildning.
Väl vitsordad erfarenhet som ledare med arbetslednings och/eller personalansvar.
Förståelse för frågeställningar som uppkommer i en verksamhet som arbetar 24/7/365.
Goda kunskaper i Officepaketet.
Meriterande Erfarenhet av att jobba med eller mot blåljusverksamhet eller larmcentral.
Examen från relevant högskoleutbildning t ex Sjuksköterskeprogrammet eller Organisation och ledarskap eller annat.
Hos oss är våra värderingar, Professionella & Empatiska samt Ansvarstagande & Samverkande, något som genomsyrar hela kulturen på SOS Alarm och att du kan relatera till dessa är en förutsättning för att trivas hos oss!
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan snarast, dock senast den 17:e oktober
Har du frågor? Kontakta rekryterande chef, Annika Johansson 0761-468316
SOS Alarm genomför säkerhetsprövning med registerkontroll på sin personal enligt kraven ur säkerhetsskyddslag (2018:585). Även en kontroll enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag utförs och är aktiv under anställningsperioden. Drogtest utan anmärkning är en förutsättning för anställning. Tjänsten innebär även krigsplacering vid SOS Alarm. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
