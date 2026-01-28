Gruppchef | Lernia | Boden
Ta chansen att bli en del av ett kompetent och växande team där du får möjlighet att ta dina första steg i en ledande roll. Som gruppchef hos vår kund får du chansen att utvecklas som ledare i praktiken, leda andra med engagemang och vara med och skapa en service i världsklass. Här värdesätts samarbete, initiativförmåga och viljan att göra skillnad i vardagen.Publiceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Som Gruppchef får du ansvaret att samordna och leda ett team av receptionister och vaktmästare i det dagliga arbetet. Rollen innebär att stötta teamet i vardagen, bidra till ett gott samarbete, säkerställa kvalitet i leveransen, planera bemanning och ha löpande dialog med företagets kunder. Du behöver inte ha lång erfarenhet av ledarskap - viktigast är att du är nyfiken, engagerad och vill växa in i rollen med stöd från organisationen.
Om dig
Formell kompetens Vi söker dig som har god vana av att arbeta i Officepaketet och som kan kommunicera tryggt på både svenska och engelska, i tal och skrift. Du har B-körkort för att kunna utföra tjänsten på ett smidigt sätt. För att trivas och lyckas i rollen som gruppchef hos oss är det viktigare att du har rätt inställning än en lång meritlista. Ett genuint intresse för ledarskap, ett starkt driv och en vilja att skapa en positiv och trygg arbetsmiljö för ditt team är viktigast.
Meriterande Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från serviceyrken, då det ger en god förståelse för kundbemötande och samarbete. Tidigare ledarerfarenhet är ett plus, men inget krav, vi välkomnar även dig som är i början av din ledarkarriär. Har du en vilja att utvecklas, förbättra arbetssätt och bidra till ett välfungerande team med en lösningsorienterad och strukturerad inställning, ser vi det som en stor tillgång.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Elin Ejrendahl via e-post: bemanning.lulea@lernia.se Så ansöker du
