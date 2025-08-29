Gruppchef Konstruktionsstöd El - Forsmarks Kraftgrupp
Vattenfall AB / Maskiningenjörsjobb / Östhammar Visa alla maskiningenjörsjobb i Östhammar
2025-08-29
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Östhammar
, Uppsala
, Tierp
, Sala
, Enköping
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
UL trafikerar Forsmark med bussar som har trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida Forsmark - Vattenfall
Om rollen
Vill du leda ett kompetent team och samtidigt bidra till Sveriges fossilfria framtid? Forsmarks Kraftgrupp AB söker nu en engagerad gruppchef till en nybildad grupp inom Konstruktionsstöd El. Här får du möjlighet att kombinera teknik med ledarskap - i en verksamhet som är avgörande för Sveriges elförsörjning.
Energibranschen befinner sig i en spännande omställning med ett snabbt växande elbehov. Forsmarks Kraftgrupp AB spelar en avgörande roll i den utvecklingen och kommer att vara en viktig elproducent under lång tid framöver. Det gör oss till en stabil och långsiktig arbetsgivare med goda möjligheter till karriär och kompetensutveckling.
Inom Forsmark finns enheten Elteknik, som består av sex grupper med expertis inom elkraft och automation (I&C och OT). Enheten är under expansion och det behövs en gruppchef till vår nybildade grupp Konstruktionsstöd El.
På ett kärnkraftverk är dokumentation och anläggningsregister avgörande för säkerhet och stabil drift. Gruppen Konstruktionsstöd El har som uppdrag att säkerställa att dokumentationen är korrekt, uppdaterad och strukturerad samt ansvarar för driftsättning av uppdateringar i underhållsregistret efter ändringar i anläggningen. Gruppen ansvarar även för att utveckla och förvalta de konstruktionsverktyg som används inom enheten. Med sin djupa kompetens inom el-dokumentation fungerar gruppen som ett viktigt stöd till konstruktörerna och bidrar till att dokumentationsstrukturen hålls intakt över tidPubliceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Leda och utveckla en mindre grupp duktiga medarbetare inom el-dokumentation och konstruktionsverktyg.
Säkerställa att anläggningsdokumentationen håller hög kvalitet och är uppdaterad.
Ansvara för digitaliseringsinitiativ inom el-dokumentationsområdet.
Uppmuntra till arbete nära konstruktörer så gruppens dokumentationskompetens nyttjas.
Delta i enhetens ledningsgrupp och bidra till strategisk utveckling.
Arbetet inom ledningsgruppen präglas av samarbete för att enheten ska nå utsatta mål. Enheten har ett ambitiöst utvecklingsarbete för att anpassa konstruktionsverksamheten till kommande livstidsförlängning av Forsmarks anläggningar. Du har enhetschefen som din närmaste chef.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbete med el- och automationssystem, gärna inom dokumentation.
Tidigare erfarenhet som chef eller ledare, med ett inkluderande och coachande ledarskap.
God kommunikationsförmåga på svenska i både tal och skrift.
Som ledare hos oss är du en engagerad och tydlig person som har förmågan att skapa delaktighet och motivation i gruppen. Du har ett strukturerat arbetssätt och trivs med att driva utveckling framåt. Samarbete och öppen dialog är naturliga delar av ditt ledarskap, samtidigt som du inte tvekar att ta initiativ och visa vägen när det behövs. Med dessa egenskaper ser vi att du aktivt bidrar till både teamets och verksamhetens framgång, och att du inspirerar andra att vilja följa med på resan mot framtidens lösningar.
Vi vill att du besitter några av ovanstående egenskaper, och kompletterar med egna färdigheter.
Välkommen till en arbetsplats där säkerhet, utveckling och hållbarhet står i fokus. Hos oss får du möjlighet att växa som ledare och bidra till något större.
Ytterligare information
Övrig information
Vid frågor om tjänsten hör av dig till: Rekryterande chef Tobias Mattsson 0706155753 eller Camilla Martinsson 0727351786
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till: Rekryterare Anders Nielsen tfn 0700786840
Våra fackliga representanter är: Akademikerna - Hans Lindkvist, Ledarna - Martin Hägglund, SEKO - Leo Lehtinen, Unionen - Mia Friberg. Samtliga nås på telefon 0173-81 000.
Placeringsort: Forsmark
Välkommen med din ansökan senast den 18 september.
Vi ser fram emot just din ansökan så tveka inte - sök redan i dag!
Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald berikar, och arbetar därför kontinuerligt för jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats. Läs gärna mer om vårt arbete inom mångfald och inkludering på vår hemsida https://careers.vattenfall.com/se/jobba-med-oss/
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
742 94 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Forsmark Jobbnummer
9483757