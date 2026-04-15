Gruppchef, Jourmottagningen i Östhammar
Region Uppsala / Sjukvårdschefsjobb / Östhammar Visa alla sjukvårdschefsjobb i Östhammar
2026-04-15
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Östhammar
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige
Jourmottagningen i Östhammar
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vill du bli vår nya gruppchef?
Välkommen till ett härligt team av sjuksköterskor, undersköterskor och administratörer på Östhammars jourmottagning. Vi söker dig som är intresserad av ett uppdrag som gruppchef på enheten med tillträde enligt överenskommelse.
Som gruppchef blir du operativt ansvarig för en del av verksamheten och kombinerar tjänsten med klinisk tjänstgöring. Du erbjuds en tillsvidareanställning i din grundprofession, med ett chefsuppdrag på minst tre år. Introduktionsutbildning internt inom Nära vård och hälsa samt i regi av Region Uppsala kommer att erbjudas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Ditt uppdrag
Som gruppchef kommer du att på uppdrag av och tillsammans med verksamhetschefen planera, organisera och leda arbetet på jourmottagningen. Du kommer att ha personalansvar vilket innebär bland annat rekrytering, medarbetar- och lönesamtal, arbetsmiljö samt rehabilitering. Du skapar och sprider trygghet i vardagen genom ett kommunikativt, tillitsfullt och ansvarstagande ledarskap.
Din kompetens
Då uppdraget kombineras med klinisk tjänstgöring behöver du vara utbildad i sjuksköterska. Du har vidare erfarenhet av arbete inom primärvård eller akutvård och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av ledarskap i en chefsroll.
Vi söker dig som är intresserad av ledarskap och verksamhetsutveckling och som är intresserad av att tillämpa ett coachande och tillitsbaserat ledarskap. Ditt förhållningssätt präglas av öppenhet och framåtanda. Uppdraget kräver att du besitter god samarbetsförmåga och att du är tydlig, lyhörd och nytänkande.
Du är väl införstådd med ditt uppdrag som arbetsgivarföreträdare, dina befogenheter och målen för din verksamhet och kan kommunicera det till enhetens medarbetare. Att ha ett patientperspektiv är självklart för dig och du vill utveckla verksamheten så att vi blir ett attraktivt val för länsinvånarna. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Vår verksamhet
Östhammars Jourmottagning ligger i kuststaden Östhammar. På jourmottagningen arbetar alla för att ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande. Jourmottagning är på primärvårdsnivå och har öppet kvällar, nätter samt helger. Vi har ett nära samarbete med vårdcentralerna i kommunen samt våra vårdgrannar. Östhammars jourmottagning är en del i Vårdcentrum.
Mottagningen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss. Därför ger vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter i en stimulerande miljö. Våra vårdcentraler finns i hela länet.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss och jobbet så är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Anna-Karin Bodén på tel. 0293-20343, alt. anna-karin.boden@regionuppsala.se
.
Du kan även kontakta representanter från din fackliga organisation via Region Uppsalas växel på telefon: 018-611 00 00.
Vill du arbeta hos oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi ber dig att bifoga kopior på underlag som styrker din yrkeskunskap, legitimation och arbetslivserfarenhet.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH127/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9855288