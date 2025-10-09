Gruppchef IT Systemutveckling
Läkemedelsverket / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-10-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Läkemedelsverket i Uppsala
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Som chef hos oss på Läkemedelsverket agerar du med engagemang, mod och tillit med siktet inställt på helheten och det gemensamma uppdraget. Tillsammans arbetar vi för människors och djurs hälsa - för ett bättre Sverige, idag och i framtiden.Är du en engagerad och drivande ledare som vill vara med och utveckla och forma Läkemedelsverkets framtid inom digitalisering och IT? I denna roll som gruppchef för en av våra systemutvecklargrupper ger du dina medarbetare de bästa förutsättningarna att utveckla effektiva och säkra samhällsbärande IT-tjänster.
Vår verksamhet
Vi deltar i hela livscykeln från idé, arkitektur, design, utveckling, test, driftsättning till förvaltning, incidenthantering och användarstöd. Läkemedelsverkets IT-enhet består av cirka 115 engagerade medarbetare med olika bakgrund och kompetenser som tillsammans tar ett helhetsgrepp om myndighetens IT-behov. Vi sitter i ljusa och öppna lokaler på Uppsala Science Park med närhet till naturen och en kort promenad till centrum.
Den utvecklingsgrupp du kommer att ha personalansvar för är under uppbyggnad. Gruppen ansvarar för utveckling av lowcode lösningar som till exempel; RPA lösningar utvecklade med UiPath, enklare register utvecklade i Oracle APEX samt upphandlade standardlösningar (COTS) där vi ofta bygger integration mot andra system. I gruppen, som är tvärfunktionell med utvecklare, kravledare och andra stödjande roller, finns både anställda och konsulter. Leveranserna knyts ihop via våra projekt- och förvaltningsmodeller där täta samarbeten med andra delar inom Läkemedelsverkets är en nyckel till framgång.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
• Som gruppchef IT har du personal- och budgetansvar för din grupp.
• Du bidrar till myndighetens uppdrag genom att ge dina medarbetare rätt förutsättningar att leverera och utvecklas.
• I lednings- och styrgrupper bidrar du för att takta mot organisationens övergripande mål.
• Tillsammans med dina ledarkollegor driver du verksamhetsutvecklingsaktiviteter som förbättrar våra processer och arbetsmetoder med fokus på agil utveckling.
• Som Objektägare IT (PM3) tar du, tillsammans med Objektägare och styrgrupp, ett helhetsansvar för att de ingående IT-komponenterna förvaltas och utvecklas.
• Du driver arbetet med att stärka leverantörsstyrningen och säkerställer att IT-säkerhet och kontinuitet alltid upprätthålls.
• Du samverkar med intressenter genom att bygga nätverk, fånga upp behov och förankra lösningar som skapar nytta för helheten.Bakgrund
Vi söker dig som har relevant och aktuell ledarerfarenhet inom IT som chef med personal- och budgetansvar samt färdigheter i att arbeta med förändringsledning och verksamhetsutveckling.
Du har även:
• En högskoleutbildning inom datavetenskap, systemvetenskap eller erfarenhet som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
• Goda och aktuella kunskaper om, samt erfarenhet av, offentlig upphandling av programvaror eller tjänster inom IT.
• Goda och aktuella färdigheter gällande leverantörsstyrning.
• Goda och aktuella erfarenheter av arbete med mjukvaruutveckling, som del av utvecklingsteam eller som linjechef.
• Erfarenhet av ledningsgrupps- och/eller styrgruppsarbete inom IT.
• Erfarenhet av att utveckla och förvalta verksamhetskritiska system.
• Generell kunskap om och erfarenhet av agila metoder, devops och/eller CI/CD.
Dina personliga egenskaper
Du som söker är en trygg och engagerad person med ett genuint intresse av att leda och lyfta individer och grupper. Du har en mycket god förmåga att kommunicera på ett förtroendeingivande sätt och har lätt att bygga relationer och nätverk både inom och utanför organisationen. För dig är det självklart att utveckla arbetssätt och processer och ta egna initiativ i samråd med relevanta parter. Detta genom att vara uthållig och driva arbetet i mål.
Ditt ledarskap kännetecknas av mod och tydlighet, samtidigt som du visar empati och respekt för andras perspektiv.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: IT
Diarienummer: 2.4.1-2025-084112
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta enhetschef Pelle Persson. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Krister Halldin, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
(org.nr 202100-4078) Jobbnummer
9548797