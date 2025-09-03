Grundskollärare i matematik till Söderhamns kommun
Vi söker legitimerad grundskollärare i matematik till Vågbroskolan åk 7-9.Publiceringsdatum2025-09-03Beskrivning
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare i matematik alternativt i kombination med annat ämne.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom grundskolan.
Vi ser att du passar för denna tjänst om du är en lugn och stabil person. Att du kan behålla ett realistiskt perspektiv på situationer med en förmåga att fokusera på rätt saker. Du är initiativtagande, van att sätta igång aktiviteter, jobba mot utsatta mål och uppnå resultat i det du gör.
För att trivas i denna roll ser vi också att du är en person som kan leda, motivera och förse andra med de verktyg som krävs för att effektivt nå de gemensamma målen. Du skapar engagemang och delaktighet samtidigt som du är utåtriktad och socialt aktiv.
Vågbroskolan ligger cirka fyra kilometer från Söderhamns centrum med närhet till skog och natur. Skolan är en komplett grundskola från förskoleklass upp till årskurs 9 samt fritidshem. Vågbroskolan bedriver ett aktivt och kontinuerligt värdegrundsarbete. Skolans värdegrund bygger på samarbete, respekt, ansvar och självtillit för att skapa trygghet och trivsel. Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget och med ämneskollegor kommer dina arbetsuppgifter bestå av att leda och ta ansvar för det pedagogiska arbetet i verksamheten utifrån läroplanens uppdrag. Du kommer att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i samverkan med arbetskamrater.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/171". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Vågbroskolan 4-9 Kontakt
Therese Hult 070-2127728 Jobbnummer
9488952