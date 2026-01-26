Grundskollärare F-3, Bureskolan, Burseryd
2026-01-26
Publiceringsdatum2026-01-26
Vill du tillsammans med kollegor ge eleverna den bästa starten på deras skolgång? Brinner du för att alla elever ska ges möjlighet att få lyckas? Då är du rätt person för oss!
Vi är en skola med drygt 130 elever från förskoleklass till åk 6 som ligger vackert belägen i nära anslutning till naturen i det mindre samhället Burseryd.
Skolan ingår tillsammans med Klockargårdskolan i Broaryd i Sydvästens skolområde.
Du kommer tillsammans med flera pedagoger ansvara för undervisningen i F-3 och samtidigt vara en del i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för att leda och utveckla det pedagogiska arbetet mot målen för våra elever på lågstadiet. Tanken är att du kommer att följa en klass under lågstadiet för att skapa en trygg skolgång för dem.
Du använder modern teknik i arbetet med eleverna eftersom vi i Gislaveds kommun har lärplattor som en naturlig del i det pedagogiska arbetet. Vi strävar efter att arbeta med kooperativt lärande (KL) vilket är ett sätt att få eleverna motiverade, engagerade och aktiva.
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.Dina arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften består i att nu under vårterminen 2026, tillsammans med ytterligare en pedagog, ansvara för undervisningen i vår förskoleklass med 25 elever. En mindre del undervisning kan vara förlagd i annan klass på skolan.
Utöver detta tillkommer något ytterligare uppdrag, vi hjälps alla åt med att lösa de arbetsuppgifter som finns i vår organisation i skolområdet.
Tjänsten kommer framöver att anpassas utifrån skolans och elevernas behov och din behörighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare mot de tidigare åren.
Du ser alla elever och deras olikheter som en tillgång och har en god förmåga att utveckla hållbara relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Du är flexibel och lösningsfokuserad och trivs med ett kollegialt lärande. Du har kunskap om elever med olika funktionsnedsättningar så att du kan möta alla elever utifrån deras förutsättningar.
Vi söker dig som är drivande i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet kring elevens lärande och utveckling.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i kommunen som stort. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringstiden.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut tas.
Tillsvidareanställning kan endast komma ifråga om lärarlegitimation kan uppvisas.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/14". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Sydvästerns skolområde F-6 Kontakt
Eva-Lena Wass 0371-81826 Jobbnummer
9704246