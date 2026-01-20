Grundskollärare åk 1
Sundbybergs kommun / Grundskollärarjobb / Sundbyberg Visa alla grundskollärarjobb i Sundbyberg
2026-01-20
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.Grönkullaskolan söker engagerad lärare
Plats: Grönkullaskolan, Rissne, Sundbyberg
Anställningsform: Visstidsanställning med chans till förlängning
Omfattning: Heltid
Om Grönkullaskolan:
Grönkullaskolan är en kommunal F-9 skola belägen i Rissne, Sundbyberg. Vi strävar efter att skapa en trygg och inspirerande lärmiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential.
Vår skola präglas av samarbete, respekt och en stark gemenskap.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Som åk 1 lärare på Grönkullaskolan kommer du att:
• Planera och genomföra undervisning enligt läroplanen.
• Skapa en stimulerande och inkluderande lärmiljö.
• Följa upp och dokumentera elevernas utveckling.
• Samarbeta med kollegor, elever och föräldrar för att främja elevernas lärande och välmående.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurserna F-3.
• Har erfarenhet av undervisning och pedagogiskt arbete.
• Är engagerad, kreativ och har ett genuint intresse för elevernas utveckling.
• Tror på våra elever
• Har god samarbetsförmåga och är flexibel.
• Kan skapa goda relationer med elever, kollegor och föräldrar.
Vi erbjuder:
• En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor.
• Möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning.
• En skola med stark gemenskap och fokus på elevernas bästa.
Ansök senast den 8 februari 2026. Intervjuer kommer att ske löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev. Visstidsanställning från 23/3 till 12/6 med chans till förlängning.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Om Sundbybergs stad
Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit.
Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun.
Sundbyberg växer med dig! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Jobbnummer
9695280