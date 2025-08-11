Grundskolelärare, Hammerdal
För Strömsunds kommun är målet enkelt - alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna - och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!
Barn, kultur och utbildningsförvaltningen söker grundskollärare i årskurs 1-6 i till Grevåkerskolan I Hammerdal.
Hammerdals rektorsområde ligger i den södra delen av Strömsunds kommun, 3,5 mil från kommunens centralort, Strömsund och 6 mil från Östersund. Grevåkerskolan är en grundskola med fritidshem, förskoleklass och åk 1-9. Skolan har ca 230 elever och ca 40 anställda och består av två byggnader, en byggnad med fritidshem, förskoleklass och åk 1-3 och en byggnad med åk 4-9.
Vi jobbar aktivt med ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete och vi har ett väl fungerande elevhälsoteam. Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill undervisa och fortsätta vårt arbete med skolans utveckling. Vi vill att du blir en del av det gemensamma arbetet där elevernas lärande står i fokus. Du kommer att ingå i ett arbetslag och självständigt samt tillsammans med andra planera, genomföra, dokumentera och utvärdera det pedagogiska arbetet.
Samverkan med vårdnadshavare och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet. För nyexaminerad lärare jobbar vi med mentorstöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och har behörighet att undervisa i grundskolan, eller har kompetens som vi bedömer likvärdig. Tjänstens ämneskombinationer och omfattning anpassas efter vilka kompetenser du innehar. Tjänsten är vikariat med möjlighet till förlängning.
Du är samarbetsvillig, öppen och lyhörd i mötet med andra. Som lärare ska du ha förmåga att ansvara, planera, genomföra och följa upp verksamheten. Du ska ha grundläggande datorvana för att kunna använda de IT-verktyg som vi använder i undervisningen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
