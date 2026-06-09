Vi söker en ledande tekniker till vårt team i Luleå - är det du?
Eltel Networks Infranet AB / Elektronikjobb / Luleå Visa alla elektronikjobb i Luleå
2026-06-09
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eltel Networks Infranet AB i Luleå
, Kalix
, Skellefteå
, Gällivare
, Umeå
eller i hela Sverige
Är du en erfaren tekniker som vill ta nästa steg i din karriär? Då kan detta vara den perfekta möjligheten för dig!
Vi söker nu en ledande tekniker till vårt team i Luleå som vill vara med och säkra Sveriges kritiska infrastruktur.
Vilka är mina arbetsuppgifter? ⚡
Som ledande tekniker får du en varierad och ansvarsfull roll där du är med från första installation till färdig leverans hos kund. Du arbetar praktiskt med både koppar- och fiberinstallationer samtidigt som du tar ett större ansvar för planering och genomförande av projekten.
I rollen kommer du bland annat att:
Installera och driftsätta cat 6- och fibernät, både inom- och utomhus
Arbeta med kontaktering, fiberblåsning, fibersvetsning och inmätning
Montera och konfigurera accesspunkter för moderna wifi-nätverk
Utföra felsökning, service och enklare elarbeten
Planera och leda arbetet ute hos kund
Säkerställa hög kvalitet och effektiv leverans i projekten
Fungera som teknisk ledare och stötta teamet i det dagliga arbetet
Ha löpande kontakt med kunder och uppdragsgivare
Det här är rollen för dig som trivs med att kombinera teknisk spetskompetens med ledarskap, ansvar och kundkontakt i en miljö där ingen dag är den andra lik.
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare? ⚡
Vi erbjuder dig en trygg och välfungerande arbetsplats med härliga och kompetenta kollegor på cirka 25 medarbetare varav 2 gruppchefer (Niklas och Jonathan). Vi är ett sammansvetsat gäng i Norrbotten som jobbar både självständigt och tillsammans. Vi står för arbetsglädje och fokus på leverans! Du rapporterar till gruppchef Niklas som har ett rakt och tydligt ledarskap samtidigt som han är varm, omtänksam och inte tror på detaljstyrning. Det viktiga är att du gör din grej med förtroende!
En anställning på Eltel innebär att du är med och bidrar till att Sveriges kritiska infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk fungerar. Hos oss får du stor variation i dina arbetsuppgifter och frihet tillsammans med mycket ansvar. Det är viktigt för oss att du trivs och utvecklas i ditt arbete, det finns således stora möjligheter att växa med oss om du vill – både inom din roll och genom att testa nytt. Vidare satsar vi på säkerheten och erbjuder en god arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Med våra drygt 20 år på marknaden och närvaro i hela Sverige är Eltel en trygg arbetsgivare. Men den absolut viktigaste anledningen till att jobba hos oss är alla trevliga och kompetenta kollegor!
För att lyckas i denna roll tror vi att du har:
Erfarenhet av liknande arbete
Starkt teknisk kompetens och förmåga att arbeta målinriktat med fokus på leverans
En gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sät
Erfarenhet av att ha arbetat med el
God svenska i tal och skrift samt god förståelse i engelska
B-körkort för manuell växellåda
Som person är du engagerad och gör det som krävs för att lösa uppgiften och drivs av att hålla en hög kundnöjdhet. Du är självständig och har lätt för att kommunicera både med kollegor och kunder. Om du dessutom gillar att ha roligt på jobbet och utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor så är denna roll perfekt för dig!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och det du inte kan, det kan vi lära dig! Det viktiga för oss är att vi hittar rätt person. 💫
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, därför är godkänd säkerhetsprövning och svenskt medborgarskap ett krav.
Ytterligare informationAnnonsen avser en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Under sommaren kan återkoppling ta längre tid än vanligt så vi tackar redan på förhand med ditt tålamod.
Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status) samt godkänd säkerhetsprövning.
På Eltel arbetar en bred variation av människor; unga som äldre, med olika religioner, nationaliteter, sexuella läggningar och funktionsvariationer. Det bidrar till vår framgång och stolthet. Kan du bidra till att bredda mångfalden ytterligare? Då blir vi glada! 🌈
Om du har frågor rörande rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsteamet på rekrytering@eltelnetworks.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter.
Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort – vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt andra försäljare av ytterligare tjänster kopplat till våra rekryteringar. Vi har upphandlat de tjänster vi behöver. Vid andra frågor; kontakta oss centralt på rekrytering@eltelnetworks.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: sandra.veres@eltelnetworks.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eltel Networks Infranet AB
(org.nr 556555-1073)
999 99 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eltel Networks Jobbnummer
9955040