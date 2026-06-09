Koordinator Till Eciu
Linköpings universitet / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-06-09
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Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker för timanställning dig som vill bidra till den europeiska utbildningsagendan.
Om jobbet
Du arbetar främst med antagnings- och mobilitetsärenden knutna till ECIU@LiU, en centrumbildning på LiU vars uppdrag är att hantera frågor kopplade till europaalliansen European Consortium of Innovative Universities. Fokus ligger på att hantera studenters ansökningar till kurser inom ECIU University. Exempel på uppgifter är att hantera kommunikation med studenter, bedöma behörighet, hantera administrativa uppgifter knutna till ECIU antagning och mobilitet, dokumentera processer, representera ECIU@LiU i både LiU och ECIU University relevanta sammanhang. Arbetet sker i samverkan med övriga medarbetare på centrat ECIU@LiU samt lärare på LiU.
Du ingår i en trevlig arbetsgrupp som engagerat driver och utvecklar verksamheten inom ECIU University. Ditt ansvarsområde blir huvudsakligen inom frågor kopplade till studenters ansökningar till kurser inom ECIU University. Du planerar, genomför och följer upp ditt arbete. Kommunikation sker både på svenska och engelska. Du kommer att formulera kursbeskrivningar i samarbete med kursansvarig lärare. Dessutom förväntas du bidra vid mottagandet av studenter. Arbetet är i huvudsak operativt och genomförs mestadels på plats på LiU.
Om dig
Du är en serviceinriktad person som har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vi vill att du är lösningsorienterad, initiativtagande och har mycket god samarbetsförmåga, att kunna samarbeta med kollegor och externa parter är av yttersta vikt. Periodvis är arbetet intensivt så du behöver ha förmågan att planera och organisera ditt arbete effektivt och sätta upp och hålla tidsramar. I arbetet pågår ständigt parallella processer och din förmåga att klara av det är avgörande för om du kommer trivas hos oss. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi vill att du har:
Akademisk examen (3-6 år).
Dokumenterad erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete.
Erfarenheter av undervisning, pedagogiskt utvecklingsarbete eller planering av utbildning på universitetsnivå.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande med ämneskompetens inom AI eller närliggande områden samt doktorsexamen. Erfarenhet av ledning och uppföljning av större projekt och/eller digitalt utvecklingsarbete är också meriterande.
Din arbetsplats
Du kommer att vara anställd på Kommunikations- och marknadsavdelningen, men vara placerad på ECIU@LiU. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp om sex kollegor som tillsammans utvecklar, driver och ansvarar för arbetet inom ECIU@LiU. Din arbetsplats är förlagd till Campus Valla i Linköping.
Om anställningen
Omfattning: timanställning vid behov
Tillträde: 17 augusti 2026
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-06-09Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 21 juni 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Intervjuer sker löpande.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Enhetschef
Sara Råsberg sara.rasberg@liu.se +4613282877 Jobbnummer
9955035