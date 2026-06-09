Billackerare | Lernia | Stockholm

Lernia Bemanning AB / Lackerarjobb / Stockholm
2026-06-09


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Vi söker nu en driven och noggrann billackerare till vår kund. I rollen blir du en viktig del av verkstadsteamet, där du ansvarar för ytbehandlingar av hög kvalitet och bidrar till att fordon och komponenter levereras i toppskick.

Publiceringsdatum
2026-06-09

Om tjänsten
Som billackerare ansvarar du för hela processen, från noggranna förberedelser och maskering till applicering av primer, färg och klarlack samt slutlig kvalitetskontroll. Du arbetar i en modern verkstad eller ute hos kund där kvalitet, arbetsmiljö och kundupplevelse står i centrum.

Placeringsort: Stockholm

Anställningsform: Heltid

Arbetstider: Dagtid

Arbetsuppgifter
Förberedelse av ytor: slipning, avfettning och maskering

Applicering av primers, basfärg och klarlack enligt arbetsorder och färgblandningsspecifikationer

Drift av lackbox och tillhörande utrustning

Kvalitetskontroll och slutinspektion före leverans

Underhåll av arbetsplats och utrustning samt följa säkerhets- och miljörutiner

Om dig
Vi söker sig som är noggrann, självgående och van vid att arbeta strukturerat i ett högt tempo. Du trivs med praktiskt arbete och har fokus på kvalitet och detaljer. God samarbetsförmåga och en positiv inställning är viktigt!
Formella krav

Yrkesutbildning inom billackering eller motsvarande erfarenhet

Mycket god Svenska i tal och skrift

B-körkort

Meriterande kvalifikationer

Flera års erfarenhet som bil lackerare

Kunskap om färgblandningssystem och digital färgmatchning

Erfarenhet av arbete i miljöcertifierade processer eller med miljövänliga material

Yrkesbevis eller certifieringar inom lackering

Som en av oss
Som bemanningskonsult hos oss får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Du får en konsultchef som stöttar din utveckling och ser till att du trivs på arbetsplatsen.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med närvaro över hela landet. Vi erbjuder spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär.
Hur du söker tjänsten
För att ansöka, använd ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare via e-post enligt annonsen.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7877402".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Gustavslundsvägen 151F (visa karta)
167 51  BROMMA

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
9955034

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