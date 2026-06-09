Local Transport Manager Internal Fleet
Circle K Detaljist AB / Inköpar- och marknadsjobb / Nacka Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Nacka
2026-06-09
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Circle K Detaljist AB i Nacka
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Filipstad
, Hällefors
eller i hela Sverige
Job Description
Vill du leda och utveckla människor, driva säkerhet och forma framtidens drivmedelstransporter?
Placering: Stockholm, Norrköping, Göteborg eller Malmö
Vi söker nu en engagerad och utvecklingsorienterad Local Transport Manager som vill ta ansvar för människor, säkerhet och drift i en verksamhet där varje leverans gör skillnad.
Här får du vara med där det händer – nära chaufförerna, besluten och den dagliga verksamheten. Rollen passar dig som vill kombinera tydligt ledarskap med praktisk verksamhetsförståelse och bidra till en kultur där säkerhet, ansvar och samarbete står i centrum.
Du får möjlighet att påverka både verksamhetens resultat och medarbetarnas vardag – samtidigt som du arbetar i en bransch som är avgörande för att samhället ska fungera.
Om rollen
Som Local Transport Manager har du ett operativt ledaransvar inom vår svenska transportverksamhet. Du leder och utvecklar våra chaufförer, säkerställer att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning, kollektivavtal och interna krav samt driver ett aktivt arbete inom säkerhet, kvalitet och effektivitet.
Du ansvarar för att skapa förutsättningar för en trygg, engagerande och välfungerande arbetsmiljö där våra chaufförer kan prestera och utvecklas. Genom coachning, återkoppling och kompetensutveckling bidrar du till att stärka både individers och teamets prestation.
Rollen innebär ett nära samarbete med både lokala och nationella funktioner. Du är en del av den svenska ledningsgruppen för transportverksamheten och bidrar med operativt perspektiv, ledarskap och insikter från den dagliga verksamheten.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda, coacha och utveckla chaufförer
Säkerställa en säker och effektiv transportverksamhet
Ansvara för schemaläggning och bemanning
Säkerställa efterlevnad av arbetsrättsliga krav, kollektivavtal och transportregelverk
Följa upp prestation, kvalitet, säkerhet och verksamhetsresultat
Genomföra utvecklings- och prestationssamtal
Driva förbättringsarbete inom säkerhet, effektivitet och medarbetarengagemang
Ansvara för uppföljning av fordonsflotta och utrustning
Bidra till strategiskt och operativt utvecklingsarbete inom svensk transportverksamhet
I rollen behöver du ha god förståelse för den praktiska verksamheten.
Vem är du?
Vi tror att du är en ledare som kombinerar tydlighet med omtanke.
Du har förmågan att skapa förtroende, bygga starka team och samtidigt ställa höga krav på säkerhet, kvalitet och resultat. Du trivs i en operativ miljö där ingen dag är den andra lik och där du får möjlighet att påverka både människor och verksamhet.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av personalledning och arbetsledning
Erfarenhet från transport-, logistik- eller distributionsverksamhet
God kunskap om arbetsmiljöarbete och säkerhetsfrågor
Förmåga att analysera verksamhetsdata och omsätta insikter till förbättringar
God förståelse för arbetsrätt och kollektivavtal
God kommunikativ förmåga och trygghet i att samarbeta med olika nivåer och funktioner i organisationen, på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från ADR-verksamhet
C-körkort
ADR-behörighet
Erfarenhet av ledarskap inom säkerhetskritisk verksamhet
Varför välja oss?
Hos oss får du möjlighet att kombinera operativt ledarskap med verksamhetsutveckling i en samhällsviktig verksamhet.
Du blir en del av ett engagerat ledningsteam där säkerhet, samarbete och ansvarstagande står i centrum. Samtidigt får du stort eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetssätt, kultur och resultat.
Vi erbjuder en arbetsplats där människor utvecklas, där idéer tas tillvara och där vi tillsammans arbetar för att leverera säkra och effektiva transporter – varje dag.
Ansökan
Låter det som en roll för dig?
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team.
Urval sker löpande, men intervjuer kommer i huvudsak att påbörjas från mitten av augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R595976". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Circle K Detaljist AB
(org.nr 556020-3282)
131 49 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nacka Jobbnummer
9955030