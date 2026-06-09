Boendestödjare, timvikarie Ekerö boendestöd
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2026-06-09
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Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant – och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld – och vi ser fram emot din ansökan.
Ekerö boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som syftar till att stärka individens förmåga att klara vardagen – både i hemmet och i samhället. Hos oss arbetar engagerade boendestödjare med erfarenhet från vård och omsorg. Arbetet är individuellt utformat utifrån varje persons behov och mål, med fokus på att främja självständighet, skapa struktur i vardagen och förebygga institutionsvård. Kontinuitet och goda relationer är centrala delar i uppdraget.https://www.ekero.se/jobb-foretagande/jobba-i-ekero-kommunPubliceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Vi tror på dig och din förmåga – därför ger vi dig stort utrymme i din roll. Arbetet i omsorgen är självständigt, roligt och utvecklande. Många som jobbar hos oss uppskattar förtroendet och ansvaret de får i vår kommun, eftersom det bidrar till mycket lärande och utveckling i vardagen. För att lyckas är du trygg i dig själv och i din yrkesroll. Tillsammans med dig vill vi driva arbetet framåt.
Vi är i dagsläget fyra enheter som ligger centralt i Ekerö centrum, Boendestöd/Socialpsykiatri samt tre Servicebostäder. Vi söker nu en boendestödjare till boendestöd. Arbetet är flexibelt och innebär att arbetet utförs där behovet är störst.
Hos oss arbetar vi tillsammans för att utveckla verksamheten och skapa bästa möjliga stöd för dem vi finns till för. Vårt mål är att varje person som beviljats insats ska få möjlighet att leva ett självständigt och meningsfullt liv. Vi ger individuellt anpassat stöd så att alla får samma chans att bo, leva och ta del av samhället.
Du blir en del av en kompetent, trygg och trevlig arbetsgrupp där vi hjälper varandra och samarbetar nära. Vi värdesätter flexibilitet, ibland stöttar vi varandra över enhetsgränser när behov uppstår.
Vi behöver stötta upp vård ordinarie arbetsgrupp med en härlig timvikarie! Hos oss får du en roll där du gör skillnad varje dag.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du följande:
en pedagogisk utbildning eller utbildning inom psykiatri. Minst på gymnasienivå men det är meriterande om du har vidareutbildat dig.
erfarenhet av arbete med människor i utsatta och svåra situationer.
erfarenhet av arbete med människor med missbruksproblematik.
God datorvana, vi arbetar i flera digitala verksamhetssystem.
Kunskap och erfarenhet av social dokumentation (meriterande med IBIC).
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Mycket goda kunskaper i svenska språket.
Det är viktigt att du har ett professionellt förhållningssätt med fokus på lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Du ska även ha god kunskap om olika funktionsnedsättningar, exempelvis autism, ADHD och problemskapande beteenden.
Du har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Du är ansvarstagande, har personlig mognad och trivs med att arbeta i team där du bidrar till ett gott arbetsklimat. Hos oss är klientens/brukarens bästa alltid i fokus, och vi arbetar med kollegialt lärande.
Som person är du självständig, prestigelös och har god samarbetsförmåga. Arbetet innebär många kontakter – med anhöriga, handläggare, chef, kollegor, daglig verksamhet och andra viktiga personer i den enskildes liv. Därför är det viktigt att du är tydlig, pedagogisk och drivs av att hjälpa människor att växa och utvecklas.
Körkort är ett krav.
Vi kommer att påbörja urval och intervjuer under ansökningstiden så gärna skickas i din ansökan så snart som möjligt.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Vid behov
Anställningsform: Timanställninghttps://www.ekero.se/jobb-foretagande/jobba-i-ekero-kommun/ta-dig-till-ekero
Om Ekerö kommun
Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun – där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser. Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan digitalt, och inte via e-post eller post.
Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Ekerö Kommun
(org.nr 212000-0050), https://www.ekero.se
178 23 EKERÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ekerö Kommun Jobbnummer
9955018