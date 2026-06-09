Chaufför & Flyttmedarbetare
Awad, Amir Khairy Ghoul / Fordonsförarjobb / Sigtuna Visa alla fordonsförarjobb i Sigtuna
2026-06-09
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EkoFlex Städ & Transport söker chaufför
EkoFlex Städ & Transport växer och söker nu en ansvarsfull och serviceinriktad chaufför för transport- och flyttuppdrag.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Köra företagets transportfordon.
Utföra transporter av möbler, utrustning och annat gods.
Hjälpa till vid lastning och lossning.
Säkerställa att transporter utförs på ett säkert och professionellt sätt.
Ha kontakt med kunder och representera företaget på ett serviceinriktat sätt.Kvalifikationer
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av transport-, flytt- eller budverksamhet är meriterande.
God fysisk förmåga.
Ansvarstagande, punktlig och noggrann.
Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska.
Anställningsform
Heltid.
Tillsvidareanställning med provanställning.
Arbetsort: Stockholm med omnejd.Om företaget
EkoFlex Städ & Transport erbjuder flytt-, transport- och städtjänster till privatpersoner och företag med fokus på kvalitet, trygghet och service.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: amirgeneral@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Awad, Amir Khairy Ghoul
, http://www.ekoflex.se
Ekilla Gårdsväg 56 Lgh 1201 (visa karta
)
195 33 MÄRSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
EkoFlex Städ & Transport Jobbnummer
9955019