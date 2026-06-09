Chaufför & Flyttmedarbetare

Awad, Amir Khairy Ghoul / Fordonsförarjobb / Sigtuna
2026-06-09


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EkoFlex Städ & Transport söker chaufför
EkoFlex Städ & Transport växer och söker nu en ansvarsfull och serviceinriktad chaufför för transport- och flyttuppdrag.

Publiceringsdatum
2026-06-09

Dina arbetsuppgifter
Köra företagets transportfordon.
Utföra transporter av möbler, utrustning och annat gods.
Hjälpa till vid lastning och lossning.
Säkerställa att transporter utförs på ett säkert och professionellt sätt.
Ha kontakt med kunder och representera företaget på ett serviceinriktat sätt.

Kvalifikationer
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av transport-, flytt- eller budverksamhet är meriterande.
God fysisk förmåga.
Ansvarstagande, punktlig och noggrann.
Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska.

Anställningsform
Heltid.
Tillsvidareanställning med provanställning.
Arbetsort: Stockholm med omnejd.

Om företaget
EkoFlex Städ & Transport erbjuder flytt-, transport- och städtjänster till privatpersoner och företag med fokus på kvalitet, trygghet och service.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: amirgeneral@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Awad, Amir Khairy Ghoul, http://www.ekoflex.se
Ekilla Gårdsväg 56 Lgh 1201 (visa karta)
195 33  MÄRSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
EkoFlex Städ & Transport

Jobbnummer
9955019

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