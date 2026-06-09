Teknik & Underhållschef | Multilens | Mölnlycke
Experis AB / Gruv- och metallurgijobb / Göteborg Visa alla gruv- och metallurgijobb i Göteborg
2026-06-09
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Vi söker nu en Teknik- & Underhållschef som vill ta ett helhetsansvar för teknik, underhåll och utveckling i vår kundanpassade och tekniskt avancerade produktion. Här får du en central roll i vår fortsatta resa mot en ännu mer driftsäker, effektiv och framtidssäkrad produktionsmiljö. Läs mer och ansök nedan.
Multilens är ett framgångsrikt tillverkande företag inom specialoptik. Vi utvecklar, tillverkar och säljer lösningar som gör verklig skillnad för människor med reducerad syn. I Sverige och Norden säljer och distribuerar vi själva, medan vi i övriga Europa och delar av världen arbetar via distributörer. Multilens är ett familjeägt bolag med stark entreprenörsanda, trots att vi funnits i över 40 år. Vårt huvudkontor och hela vår produktion finns i Mölnlycke, där cirka 85 medarbetare arbetar nära varandra med korta beslutsvägar, hög teknisk kompetens och ett prestigelöst samarbetsklimat.
Om rollen
Som Teknik- & Underhållschef får du ett övergripande ansvar för att säkerställa stabil drift, hög tillgänglighet och långsiktig teknisk utveckling i produktionen. Du leder och utvecklar arbetet inom tekniskt underhåll, maskinpark, fastighet och investeringar samt driver tekniska förbättringsinitiativ som stärker vår konkurrenskraft.
Produktionen hos oss är unik, varje order är kundanpassad och tillverkas i våra egna lokaler i Mölnlycke. Tillverkningen omfattar allt från precisionssvarvning och slipning till ytbehandling, montering och kvalitetskontroll. Detta ställer höga krav på teknik, kvalitet, flexibilitet och struktur.
I denna roll har du personalansvar för i dagsläget två personer. Du rapporterar till Produktionschef och är en del av produktionens ledningsstruktur. Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, kvalitet, inköp samt externa leverantörer, och du har ett tydligt mandat att påverka teknikval, arbetssätt och framtida investeringar.
I rollen ingår att:
Säkerställa hög tillgänglighet och driftsäkerhet i maskiner och utrustning genom ett systematiskt och proaktivt underhållsarbete
I denna roll kommer du ha kontakt med externa leverantörer och servicetekniker och planera arbetet tillsammans.
Ansvara för och vidareutveckla förebyggande och avhjälpande underhållsprocesser
Leda och utveckla arbetet inom teknik, underhåll och fastighet
Driva investeringar i maskiner och teknisk utrustning, från behovsanalys till implementation
Arbeta kontinuerligt med förbättringar inom teknik, automation och produktionsutrustning
Ansvara för kontakter med externa leverantörer av maskiner, service och tekniska lösningar
Delta i och driva projekt kopplade till effektivisering, automatisering och kapacitetsutveckling
Säkerställa att tekniska lösningar uppfyller krav enligt MDR, ISO samt gällande arbetsmiljöregelverk
Bidra till utveckling av arbetssätt, rutiner och tekniska standarder
Följa upp relevanta KPI:er kopplade till drift, tillgänglighet och underhållskostnader
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en driven och utvecklingsorienterad ledare med god teknisk förståelse och ett strukturerat, affärsmässigt arbetssätt. Du har flera års erfarenhet från tillverkande industri, gärna i en ledande teknisk befattning, och är van att arbeta både operativt och strategiskt i en produktionsnära miljö.
Du har en eftergymnasial utbildning inom teknik, produktion, maskin eller motsvarande och erfarenhet av underhållsstyrning, maskinoptimering och tekniskt förbättringsarbete. Du är van att arbeta med investeringar och driva tekniska projekt samt har god kunskap om affärssystem och gärna även underhållssystem. Erfarenhet från reglerad verksamhet, exempelvis enligt MDR och ISO är meriterande.
Du behärskar svenska och engelska mycket väl, i både tal och skrift. Som person är du lösningsorienterad, prestigelös och initiativtagande. Du trivs i samarbete med olika funktioner och motiveras av att skapa stabila processer, utveckla teknik och få verksamheten att fungera optimalt.
Vad kan Multilens erbjuda dig?
Hos Multilens får du möjlighet att ta ett tydligt tekniskt helhetsansvar och göra verklig skillnad i en verksamhet där kvalitet, precision och kundanpassning är avgörande. Du blir en nyckelperson i vår produktion och får möjlighet att påverka både teknikval, arbetssätt och framtida investeringar.
Vi erbjuder ett varmt, familjärt och engagerat arbetsklimat där medarbetare ges stort ansvar och goda möjligheter till utveckling. Multilens är ett stabilt och växande tillverkande bolag med internationell närvaro, och nu söker vi dig som vill vara med och vidareutveckla vår produktion för framtiden.Publiceringsdatum2026-06-09Så ansöker du
Ansök nu och bli en del av Multilens spännande framtid. I denna tjänst samarbetar Multilens med Jefferson Wells. Du söker tjänsten genom att registrera din CV på Jefferson Wells hemsida och söka tjänsten genom länken nedan. Om du är intresserad, sök gärna tjänsten omgående, vi tillämpar löpande urval. Om du har frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Maria Svedberg på maria.svedberg@jeffersonwells.se
alt. ring på 079-0763749.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Skinnefjällsvägen 1 (visa karta
)
435 40 GOTHENBURG Arbetsplats
Multilens AB Kontakt
Contact
Maria Svedberg maria.svedberg@jeffersonwells.se Jobbnummer
9955015