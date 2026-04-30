Grundmall PTJ AB
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Göteborg Visa alla tandsköterskejobb i Göteborg
2026-04-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Information om arbetsplatsen
Vår vision är att vara ett sammansvetsad skickligt team som erbjuder modern patientcentrerad tandvård. Vi söker en kollega som är driven och vill utvecklas. Vår kultur präglas av ett fokus på professionell och personlig utveckling och vi söker därför innovativa och serviceinriktade medarbetare. Tillsammans kommer vi att göra en 5-stjärnig upplevelse hos oss tillgänglig för alla patienter. Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är Tandsköterska. Tjänsten är flexibel och vi vill gärna utforma den tillsammans med dig. Hos oss utförs all sorts tandvård som exempelvis bastandvård, kirurgi, implantat och estetisk tandvård. Vi arbetar också med tandreglering; både fast apparatur och aligners. Vi arbetar med intraoral scanner.Kvalifikationer
• Du är utbildad Tandsköterska
• Du behärskar svenska språket och uttrycker dig väl i både tal och skrift.
• Vi söker både Tandsköterska med många års erfarenhet och de som är relativt nya i yrket. Det viktigaste är att du är kompetent, nyfiken och brinner för ditt yrke som Tandsköterska.
• Vi lägger stor vikt på personlig lämplighetDina personliga egenskaper
• Du sätter patienten först och är villig att gå den extra milen för att ge patienten den bästa upplevelsen de någonsin haft hos en tandläkare.
• Du har en brinnande önskan att utvecklas både professionellt och personligt.
• Du är öppen och letar ständigt efter sätt att ge en bättre patientupplevelse.
• Du är strukturerad, noggrann och har förmågan att arbeta både självständigt och i team.
Övrig information
Intervjuer sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Kungsportsavenyen 30, Vån 3 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Tandvård, Västra Götalands län, Tandvårdsteamet Avenyn Kontakt
Klinikchef
Mariella Lernbom mariella.lernbom@ptj.se Jobbnummer
9884026