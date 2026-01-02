Grundlärare mot fritidshem, Tomtbergaskolan, vikariat
2026-01-02
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Välkommen att söka ett vikariat under vårterminen som grundlärare mot fritidshem hos oss på Tomtbergaskolan.
Vi är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i centrala Huddinge. På skolan går idag 487. Skolan med tillhörande skolgård har genomgått en stor om- och tillbyggnad som stod färdig hösten 2021. Vi har tillgång till fantastiska lokaler, stor ljushall, miniaula och annat som öppnar upp möjligheter för att bedriva skol- & fritidsverksamhet.
De senaste fyra åren har vi tillsammans med personal, elever och vårdnadshavare gjort en fantastisk utvecklingsresa. Tomtbergaskolans vision är: Alla ska känna trygghet i skolans gemenskap och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Visionen bygger på ledorden: Kunskap, Trygghet och Gemenskap.
Ledorden är beroende av varandra för att våra elever ska få en lyckad skolgång. När våra elever trivs och känner sig trygga på sin skola, främjas lärandet och det blir lättare att ta till sig kunskaper. Samtidigt skapas bättre förutsättningar för elever att trivas och känna sig trygga i skolan när de utvecklas i sina kunskaper och sitt skolarbete.
Om arbetet
Som pedagog i Huddinge kommun omsätter du skolans läroplan i ditt dagliga arbete, bland annat med hjälp av pedagogisk dokumentation. Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling genom att stötta det enskilda barnet, utmana normer och arbeta aktivt mot diskriminering. I arbetet som pedagog bildar omsorg, fostran och lärande en helhet.
Du får nu möjlighet att bli en viktig del av arbetslag för årskurs 1, tillsammans skapar ni en lärorik verksamhet för våra elever. Du ska systematiskt och kontinuerligt följa upp och analysera den pedagogiska verksamheten i samarbete med övrig personal. I ditt ansvar ingår även att förbättra skolans kvalitet och därmed också elevens möjlighet till utveckling och lärande.
Dina huvudsakliga uppgifter:
• Leda, planera och kvalitetssäkra det dagliga arbetet i fritidshemmet.
• Systematiskt följa upp och analysera den pedagogiska verksamheten i samarbete med kollegor.
• Arbeta för att utveckla skolans kvalitet och därigenom stärka elevernas möjligheter till lärande och utveckling.
Vem är du?
• Det är ett krav att du är utbildad grundlärare mot fritidshem, och har erfarenhet av arbete i grundskolan.
• Du är väl insatt i skolans styrdokument, och kan omsätta läroplanens mål i det praktiska arbetet.
• Du har goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du har ett positivt förhållningssätt, där barnet alltid står i fokus och bemöter alla med omtanke, vänlighet och respekt. Du har en förmåga att såväl se till det enskilda barnets som gruppens behov och skapar tillsammans med elever och kollegor en miljö som främjar kvalitet, tydlighet och struktur.
Uppdraget är med start snarast enligt överenskommelse.Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Chiman Amani, Biträdande rektor: chiman.amani@huddinge.se
Tel. 08-535 361 94
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Vi tillämpar löpande rekrytering och gör urval samt intervjuer under ansökningstiden.
Tjänsten är en semestertjänst på heltid med på 40h per vecka. Tjänsten kan komma att tas i anspråk av övertalig person.
Besök gärna:Instagramkonto: Tomtbergaskolanhuddinge (Rosa.Karlsson-Inanoglu@huddinge.se
