Grundlärare i fritidshemmet
Klippans kommun, Kungsfiskareskolan / Förskollärarjobb / Klippan Visa alla förskollärarjobb i Klippan
2026-06-22
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I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
Kungsfiskareskolan är en F–6-skola där vi arbetar målmedvetet för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik miljö för alla elever.
Vi tror på starka relationer, höga förväntningar och ett kollegialt lärande där vi utvecklar undervisningen tillsammans.
Kungsfiskareskolan ligger i Klippans östra delar och är till övervägande del en treparallellig F-6 skola med cirka 420 elever.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och kreativ lärare i fritidshem som vill vara med och utveckla vår fritidshemsverksamhet i enlighet med Lgr22.
Som lärare i fritidshem hos oss:
• planerar, genomför och utvärderar du undervisning i fritidshemmet.
• skapar du stimulerande lärmiljöer som främjar elevernas lust att leka, utforska och lära.
• arbetar du aktivt med elevernas sociala utveckling och trygghet genom att vägleda och skapa strukturer som eleverna har behov av och genom att vara en närvarande vuxen.
• samarbetar du med andra professioner med elevernas bästa i fokus
• arbetar du under delar av skoldagen som klassresurs där du aktivt bidrar till elevernas lärande och trygghet i klassrummet.
Personlig lämplighet med utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig är avgörande för tjänsten.Kvalifikationer
Lärarlegitimation som grundlärare i fritidshemmet
Lärarlegitimation
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge, samt följer EU:s lönetransparensdirektiv. Läs mer här: https://www.klippan.se/naringsliv--arbete/lediga-jobb/lonetransparens-i-klippans-kommun
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Har du skyddade personuppgifter vill vi att du kontaktar rekryterande chef för information om hur du ska skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333050-2026-7". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippans Kommun
(org.nr 212000-0928)
Trädgårdsgatan 12 (visa karta
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264 80 KLIPPAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Klippans kommun, Kungsfiskareskolan Kontakt
Biträdande rektor
Cecilia Jakobsen cecilia.jakobsen@klippan.se 0435-28341 Jobbnummer
9973245