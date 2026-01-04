Growth marketing specialist 50-100%
Interactive Fitness Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-01-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Interactive Fitness Sverige AB i Stockholm
PUSH Träningspuckar utvecklar träningsprodukter som gör fysisk aktivitet roligare och mer engagerande för skolor, tränare och idrottsföreningar. Nu söker vi dig som vill ta ansvar för försäljning via digital marknadsföring och vara med och bygga bolaget vidare.
Om rollen
Du ansvarar för att planera, genomföra och optimera vår digitala marknadsföring med ett tydligt mål: mer försäljning.
Rollen är operativ och datadriven. Du jobbar nära content-ansvarig och ledning och ser till att rätt innehåll når rätt målgrupp.
Tjänsten är på plats på vårt kontor i Gubbängen. Omfattningen är flexibel mellan 50 och 100 procent. Det viktigaste är att du är rätt person, inte exakt antal timmar.
Även startdatum är flexibelt. Möjlighet att börja omgående finns. Publiceringsdatum2026-01-04Dina arbetsuppgifter
Driva och optimera annonsering i Google Ads och Meta Ads
Bygga och förbättra funnels för både köp och leads
Ansvara för e postmarknadsföring och uppföljning av leads
Säkerställa korrekt spårning via Meta Pixel, Google Tag Manager och Google Analytics
Analysera och förbättra landningssidor
Följa upp resultat och fatta beslut baserat på data
Vi söker dig som
Har praktisk erfarenhet av Google Ads, Meta Ads, e-postmarknadsföring och leadsgenerering
Förstår hela kundresan från första klick till genomförd affär
Är van att arbeta datadrivet och ta ansvar för resultat
Kan arbeta självständigt och prioritera det som ger affärsnytta
Trivs i ett mindre bolag där tempo och ansvar är högt
Meriterande
Erfarenhet av både e-handel och B2B
Förståelse för hur content och UGC används effektivt i annonser
Tidigare ansvar för budget och ROAS
Vi erbjuder
En nyckelroll med stort inflytande
Möjlighet att påverka både arbetssätt och tillväxt
Flexibel omfattning
Känner du att detta passar dig som handen i hansken? Skicka in din ansökan och berätta varför! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: jobb@pushpuckar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Interactive Fitness Sverige AB
(org.nr 559286-2725), http://www.pushpuckar.se
Gubbängsvägen 113 (visa karta
)
122 45 ENSKEDE Arbetsplats
Gubbängen Jobbnummer
9668458