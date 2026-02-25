Group Strategy Analyst till Scandic
Bravura Sverige AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-02-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av analytiskt arbete, har god affärsförståelse och är redo att ta nästa steg i karriären? Är du därtill en person som trivs i en föränderlig miljö, är nyfiken och strukturerad samt van att självständigt driva ditt arbete framåt? Nu söker vi dig som vill arbeta i en internationell miljö där du får stort inflytande i bolagets fortsatta utveckling framåt. Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Scandic.Om företaget
Scandic är Nordens största hotelloperatör med mer än 280 hotell, i drift och under utveckling, i fler än 130 destinationer. Scandic är ledande när det gäller att integrera hållbarhet i alla delar av verksamheten och Scandics prisbelönta Design for All-koncept säkerställer att hotell är tillgängliga för alla. Scandic Friends, som är mycket uppskattat av både gäster och medarbetare, är det största lojalitetsprogrammet i den nordiska hotellbranschen och företaget är en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic Hotels är noterat på Nasdaq Stockholm. Dina arbetsuppgifter
Som Group Strategy Analyst har du ett nära samarbete med Director of Strategy och ett flertal andra personer inom bolaget. Rollen är bred och varierad där din huvudsakliga uppgift är att analysera marknaden och bidra med insikter till strategiska initiativ. Du agerar strategiskt bollplank mot andra avdelningar samt deltar i olika projekt med någon av de funktionella teamen. Det är med andra ord en roll med varierade arbetsuppgifter och samtidigt tydliga ansvarsområden. Du blir exempelvis ansvarig för att förbereda och driva det strategiska uppföljningsarbetet för koncernen, vilket inkluderar både uppföljning av strategiska initiativ samt uppsatta mål. I rollen arbetar du med både interna och externa intressenter och partners. Du har ett löpande nära samarbete med flertalet avdelningar, bland annat Portfolio, Commercial och Sustainability. Du rapporterar till Director of Strategy.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Kontinuerlig omvärldsbevakning
• Presentera rapporter och data
• Marknadsanalys och strategiska rekommendationer
• Uppföljning av strategiska fokusområden och målsättningar
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Utbildning som civilingenjör eller inom företagsekonomi
• Minst 1-2 års arbetslivserfarenhet från en analytisk roll exempelvis som Business Analyst, Managementkonsult eller liknande
• Mycket goda kunskaper i Excel och PowerPoint - erfarenhet av PowerBI är meriterande
• Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
• Erfarenhet av att driva eller leda projekt (i arbetslivet eller under studier) är meriterande
Vi söker dig som har förmåga att se affärers långsiktiga betydelse och resonerar utifrån ett strategiskt perspektiv. Du tycker om att samarbeta med andra, då denna roll bygger på ett tätt samarbete med andra avdelningar. Du har även en stark fallenhet för analyser och affärsstrategier samt problemlösning och du trivs med att självständigt strukturera och organisera ditt arbete. Därtill uppmanas du i rollen att komma med idéer och trivs att arbeta i en innovativ miljö där du får möjlighet att utmana och förändra. Slutligen är du kommunikativ och målmedveten.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Centrala Stockholm Lön: Enligt överenskommelse Sista ansökningsdag 11 mars. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7271804-1860029". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9762127