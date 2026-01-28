Group Financial Controller till Dole
Vill du vara med och göra världen hälsosammare och mer hållbar - varje dag?
Just nu söker vi en Group Financial Controller till vårt huvudkontor i Helsingborg.
Dole Northern Europe är norra Europas största frukt - och grönsaksföretag med omsättning på över 2 miljarder USD. Vi har verksamhet i 12 länder och odlar, köper, förädlar, förpackar, marknadsför, säljer, fraktar och optimerar logistiken kring färska produkter från hela världen. Vi förser kunder inom detaljhandel, restaurang- och grossistsektorn med färsk frukt och grönt varje dag, året runt.
Vi är en del av Dole plc - världens största leverantör av färsk frukt, bär och grönsaker med över 35 000 medarbetare globalt och en årlig omsättning på över 8,5 miljarder USD. Varumärket DOLE® används för ett brett sortiment av frukt och grönsaker - från det välkända till mer exotiska produkter - och är ett av de mest igenkända namnen inom färskvaror globalt. Hos oss genomsyras arbetet av våra värderingar Passion, Nyskapande och Ansvar - och nu söker vi en Group Financial Controller som vill vara med och göra skillnad.
Som Group Financial Controller kommer du, tillsammans med ditt team, att ha helhetsansvar för finansiell rapportering och analys gentemot divisionens högsta ledning. Rollen omfattar controlling, koncernredovisning och konsolidering samt stöd till konsolideringsprocessen i hela koncernen.
Du har många kontaktytor och är en nyckelperson i utvecklingen av divisionens samlade finansfunktion. Rollen är både strategisk och operativ och ger stort utrymme att påverka arbetssätt, processer och beslutsunderlag.
Huvudsakliga ansvarsområden
• Rapportering och finansiellt stöd till divisionens högsta ledning
• Kvalitetssäkring, uppföljning och analys av dotterbolag
• Koncernredovisning och konsolidering utifrån divisionens behov
• Koncernredovisning och konsolidering enligt koncernens krav (US GAAP)
• Optimering och vidareutveckling av konsoliderings- och rapporteringsprocesser
• Ad hoc-analyser och beslutsstöd
Placering
Tjänsten är placerad i Helsingborg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom finans och controlling och som är van att arbeta nära högsta ledningen. Du har en stark analytisk förmåga och ett intresse för att utveckla ekonomistyrning och finansiella processer.
Som person är du trygg, professionell och inger förtroende. Du har mod och energi att ifrågasätta arbetssätt på ett konstruktivt och ödmjukt sätt. Du är kommunikativ, relationsskapande och har lätt för att samarbeta med intressenter både internt och externt. Du uttrycker dig tydligt och pedagogiskt, såväl muntligt som skriftligt.Erfarenhet och utbildning
• 5-10 års erfarenhet av ekonomistyrning och ledningsrapportering
• Civilekonomexamen eller motsvarande utbildning
• Erfarenhet av koncernredovisning och konsolidering i större koncern
• Erfarenhet av internationella redovisningsstandarder
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Erfarenhet av HFM är meriterande
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan! Denna rekrytering hanteras av Dreamwork för Dole Northern Europes räkning. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Urvalsprocessen sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Vill du veta mer om tjänsten och Dole är du välkommen att kontakta Christina Martinsson, ansvarig rekryterare på Dreamwork/Poolia, christina.martinsson@dreamwork.se
