Grönytearbetare säsong 2026
Nordic Green Group AB / Trädgårdsanläggarjobb / Ljungby
2026-01-14
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
, Älmhult
, Växjö
, Jönköping
, Tranås
, Tidaholm
eller i hela Sverige
Vi kommer att anställa tio grönytearbetare inför säsongen 2026 med möjlighet till fastanställning. Tjänsten kommer att utgå från Ljungby.
I dina arbetsuppgifter kommer du att utföra följande arbetsuppgifter:
• Ogräsrensning
• Gräsklippning
• Plantering
• Vattning
• Städning- & underhåll av kommersiella fastigheter yttre miljö
• Beskärning av buskar & träd
Arbete på annan ort förekommer
Kravprofil Grönytearbetare NordicGreenGroup 2026:
• Arbeta och agera i enlighet med NGGs värdegrund
• Dokumenterad trädgårdsutbildning eller likvärdigt
• Minst två säsongers yrkeserfarenhet inom branschen eller liknande
• B-körkort för manuell växellåda
• Arbeta och agera i enlighet med NGGs Handbok för grönyta
• Arbete på annan ort
• Noggrann och ansvarsfull
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande: Arbete på väg, Motorsågskörkort A + B, röjsågskort RA + RB samt hjullastarbehörighet. B96 behörighet.
Vi söker dig som är en naturlig och flexibel initiativtagare.
Du har erfarenhet av kundbemötande och uppskattar att ha många kontaktytor
samt en varierad arbetsfördelning.
Intresserad av trädgård och gillar att jobba i ur och skur.Publiceringsdatum2026-01-14Om företaget
Vi utvecklar och underhåller hållbara utemiljöer, till företag, bostadsrättsföreningar,
Kommuner, kyrkor och privatpersoner.
NordicGreenGroup är en kedja där alla dotterbolag delar på resurser som:
Ekonomisystem, koordinator, certifieringar, kompetenser och personal m.m.
Läs mer på vår hemsida: https://www.nordicgreengroup.se/
Låter det intressant? Eller vet du någon som skulle passa?
Välkommen med din ansökan senast 15 februari 2026 till : jobb@nordicgreengroup.se
OBS! Ange i din ansökan vilken ort det gäller
Urvalet sker löpande och cv är ett krav.
Lön: Enligt Kommunals avtal - Trädgårdsarbetare
Tillträde: 2026-04-07 eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Vardagar/Dagtid
Anställningsform:
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@nordicgreengroup.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ange ort i din ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Green Group AB
(org.nr 556859-7677), http://www.nordicgreengroup.se
Näsvägen 17 (visa karta
)
341 34 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Malin Nilsson jobb@nordicgreengroup.se 0372-484 41 Jobbnummer
9682951