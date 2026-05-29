Grönytearbetare
2026-05-29
Nu söker vi grönytearbetare till Nordic Green Group i Ljungby med omgående start. Här får du möjlighet att arbeta i ett engagerat team med varierande arbetsuppgifter inom skötsel av grönytor och utemiljöer.
Om vår kund
Vi skapar och underhåller utomhusmiljöer året runt och har bred kompetens inom företaget. Vi är ca 40 anställda med både fast- och säsongsanställda. Våra kunder är allt från företag, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, kommuner, kyrkor och privatpersoner. NordicGreenGroup är en kedja där alla dotterbolag delar på resurser som; ekonomisystem, koordinator, certifieringar, kompetenser och personal m.m.Publiceringsdatum2026-05-29Arbetsuppgifter
* Skötsel av grönytor
* Gräsklippning och trimning
* Häckklippning
* Beskärning av träd och fruktträd
Anställningen är en visstid till att börja med men med god chans till förlängning.
Vem är du?
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete tidigare, eller har ett stort intresse för trädgård och grönytor. God fysik krävs då arbetet kan vara rätt fysiskt ibland.
För att trivas och lyckas i rollen som grönytearbetare på NordicGreenGroup krävs det att du arbetar och agerar i enlighet med vår värdegrund. Det är även viktigt att du arbetar och agerar i enlighet med NGGs handbok för grönyta. Arbetet kan innebära tjänstgöring på annan ort, och vi söker dig som är noggrann och ansvarsfull. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt körkort är ett krav och erfarenhet att köra med släpvagn.
Du är en naturlig och flexibel initiativtagare, har erfarenhet av kundbemötande och trivs med att ha många kontaktytor samt en varierad arbetsfördelning. Kravprofil för detta jobb
Erfarenhet av liknande arbete inom trädgård/grönyteskötsel eller ett stort intresse för området
God fysisk förmåga då arbetet är fysiskt krävande
Noggrann, ansvarsfull och strukturerad i ditt arbetssätt
Flexibel och öppen för arbete på annan ort vid behov
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort (krav)
Erfarenhet av att köra med släpvagn
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Vi arbetar med löpande urval och tillsättning - det innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. När du har skickat in din ansökan kommer vi att matcha den mot tjänstens kravprofil. Du blir därefter kontaktad via telefon eller e-post för återkoppling. Vidare i processen genomförs intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll för de kandidater som är aktuella.
För oss är det också viktigt att ta del av din upplevelse. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och efter avslutad process.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vår hemsida på grund av GDPR - ansökningar via e-post behandlas inte.
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten.
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Syd AB
(org.nr 559117-8107), https://www.onepartnergroup.se/
341 34 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Konsultchef
Konsultchef
Josefine Johnsson josefine.johnsson@onepartnergroup.se +46720759345 Jobbnummer
9935802