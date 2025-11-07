Grenland Rail- Transportledare
Talent Agency Trollhättan AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2025-11-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent Agency Trollhättan AB i Göteborg
, Trollhättan
, Uddevalla
, Tanum
, Skövde
eller i hela Sverige
Transportledare till Grenland Rail i Göteborg
Grenland Rail är ett järnvägsföretag med egna lok, vagnar och personal. Vi transporterar gods för näringsliv och industri samt utrustning och maskiner för byggande och underhåll av infrastruktur i både Norge och Sverige.
Bolaget har sitt svenska verksamhetskontor i Göteborg, där denna tjänst är placerad, samt huvudkontor i Skien och Asker och verkstad i Kongsberg. I dag består verksamheten av cirka 100 medarbetare.
Om rollen
Vi söker nu en blivande Transportledare till vårt trafikkontor i Göteborg. I rollen blir du en central del av verksamhetens dagliga drift och ansvarar för att trafiken planeras, övervakas och rapporteras på ett effektivt och säkert sätt. Du kommer arbeta nära våra lokförare, kunder och samarbetspartners, samt bidra till att säkerställa att våra transporter genomförs enligt plan.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att samarbeta, kommunicera och ta ansvar. Erfarenhet från logistik eller transportledning är meriterande, liksom viss bakgrund inom järnvägsbranschen - men det viktigaste är att du har rätt inställning, vilja att lära och trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rapportera data i externa och interna system
Upprätta dagliga instruktioner till lokförare
Ha kontakt med Trafikverkets trafikledning vid störningar
Övervaka den dagliga trafiken och vidta åtgärder vid avvikelser
Hantera löpande operativa kontakter med kunder och samarbetspartners
Beställa tidtabeller hos Trafikverket inom kort tidsram
Planera personal på kort sikt
Delta i beredskapstjänst var fjärde helg (fredag 17:00 - måndag 08:00)Publiceringsdatum2025-11-07Profil
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som:
Arbetar strukturerat och noggrant, med förmåga att dokumentera och hantera information på ett tydligt sätt
Har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med både kollegor och externa parter
Är serviceinriktad och kommunicerar tydligt, även i pressade situationer
Kan arbeta självständigt och fatta beslut när det krävs
Har en god förmåga att snabbt sätta dig in i nya system, rutiner och arbetssätt
Erfarenhet av arbete inom logistik, transport eller järnväg är meriterande, men inte ett krav. Har du dessutom en utbildning inom logistik eller liknande är det en fördel.Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i din karriär som Transport ledare hos Grenland Rail? Vi ser fram emot din ansökan! Skicka ditt CV och ett personligt brev där du beskriver dina erfarenheter och varför du är rätt person för rollen. Ansökningar behandlas löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen att bli en del av vårt dynamiska team och bidra till vår fortsatta framgång! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent Agency Trollhättan AB
(org.nr 559203-3343) Arbetsplats
Talent Agency Jobbnummer
9593381