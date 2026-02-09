Grävmaskinist till Kiruna
2026-02-09
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
Erfarna grävmaskinister sökes till Kiruna- Omgående start
Till snabbväxande bemannings- och rekryteringsbolaget Nkraft Bemanning söker vi nu flera drivna och skickliga grävmaskinister till våra projekt i Kiruna och Gällivare. Här får du chansen att arbeta i en viktig roll för några av Sveriges ledande bygg- och entreprenadföretag.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Du kommer att arbeta med olika typer av grävarbeten inom mark, anläggning och industri. Projekten pågår under längre tid, och vi erbjuder både 7/7-skift samt måndag-torsdag beroende på uppdragets karaktär. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att köra grävmaskin och kunna arbeta självständigt utifrån ritningar och instruktioner.Dina arbetsuppgifter
Körning av band- och hjulgrävare
Grov- och finplanering, VA, kabel, schakt m.m.
Samarbete med markarbetare, arbetsledare och andra yrkesgrupper
Daglig tillsyn och enklare underhåll av maskinen
Säkerhetsarbete enligt gällande rutiner och föreskrifterKvalifikationer
Yrkesbevis för grävmaskin
B-körkort
Tidigare erfarenhet inom anläggning/entreprenad
God maskinkänsla och noggrannhet
Flexibilitet och samarbetsförmåga
Vi erbjuder:
Långsiktiga uppdrag
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
Tjänstepension och försäkringar
Boende och reseersättning kan erbjudas vid behov
Start: Omgående
Ort: Kiruna
Skift: 7/7 eller måndag-torsdag
Kontakt & ansökan:
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Carl-David Almqvist carl-david@nkraft.se
073-059 46 12 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare N Kraft Bemanning AB
(org.nr 559432-0508)
Storgatan 52 B (visa karta
)
981 30 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9732876