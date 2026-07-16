Grävmaskinist Till Cape Mark!
Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB / Maskinförarjobb / Skellefteå Visa alla maskinförarjobb i Skellefteå
2026-07-16
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Vill du arbeta i ett företag där kvalitet, engagemang och laganda står i fokus? Nu söker CAPE Mark en engagerad Grävmaskinist som vill bli en del av vårt team i Skellefteå.Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Som grävmaskinist hos CAPE Mark ansvarar du för maskinarbetet ute på våra projekt och arbetar nära våra markarbetare. Tillsammans ser ni till att projekten genomförs säkert, effektivt och med hög kvalitet.
Arbetet omfattar bland annat schaktning, grundläggning, dränering, VA-arbeten och husgrunder. Du arbetar främst med grävmaskin, men när det behövs kliver du ur maskinen och hjälper till med enklare markarbeten.
Vi erbjuder en varierad vardag med stor frihet under ansvar, där du får möjlighet att ta egna initiativ och vara en viktig del av våra projekt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta i team.
Vi ser gärna att du har:
Minst 3 års erfarenhet som grävmaskinist
Behörighet eller yrkesbevis för grävmaskin
Erfarenhet av grävsystem
B-körkort (BE är meriterande)
En prestigelös inställning och vilja att hjälpa till där det behövs
Varför CAPE Mark?
Hos oss blir du en del av ett företag med stark lokal förankring och bred kompetens inom mark- och anläggning. Vi arbetar i varierande projekt med moderna maskiner och ett sammansvetsat team där kvalitet, ansvar och samarbete står i fokus.
Vi tror på frihet under ansvar, korta beslutsvägar och en arbetsplats där du får utvecklas tillsammans med engagerade kollegor.
Ansökningsförfarande
Urvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Cape Mark samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess. Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Maria Lundmark på maria.berggren@norraresurs.se
eller på 070-336 67 30.
Om Cape Mark AB
CAPE Mark är ett entreprenadföretag med bred kompetens inom markanläggning, husgrunder och maskintjänster. Vi erbjuder helhetslösningar och arbetar med allt från mindre markentreprenader till större projekt åt privatpersoner, företag och offentliga beställare i Skellefteå med omnejd.
Hos oss blir du en del av ett företag med korta beslutsvägar, engagerade kollegor och en stark laganda. Vi värdesätter kvalitet, ansvar och ett prestigelöst samarbete där alla bidrar för att leverera bästa möjliga resultat. Med moderna maskiner, varierande projekt och ett stort fokus på utveckling skapar vi en arbetsplats där du har möjlighet att växa tillsammans med verksamheten.Om företaget
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559290-4626), https://www.norraresurs.se/
Lagergatan 3E (visa karta
)
931 36 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cape Mark AB Kontakt
Rekryteringsansvarig
Maria Lundmark maria.berggren@norraresurs.se 070-336 67 30 Jobbnummer
10003999