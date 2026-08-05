Personlig assistent till 12-årig tjej - möjlighet till deltid
Björkö Assistans Sören Eriksson AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mjölby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mjölby
2026-08-05
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Extraarbete som personlig assistent till 12-årig tjej – möjlighet till deltid
Jag är en glad och nyfiken 12-årig tjej som bor med min familj i Sya, strax utanför Mantorp. Nu söker jag fler personliga assistenter som vill bli en viktig del av mitt liv.
Om mig
Jag tycker om att utforska, hitta på bus och träffa människor. Nästan varje dag leker jag kurragömma, letar efter saker, byter kläder på mina dockor eller spelar spel. Lugna stunder hemma med en bok eller mys i soffan uppskattas också, och ibland blir det små utflykter eller en tur till affären.
Om jobbet
Jag går i skolan på dagarna och behöver assistans när jag kommer hem. Som personlig assistent hjälper du mig i min vardag så att jag kan leva ett aktivt och självständigt liv.
Du hjälper mig bland annat med:
personlig omvårdnad
förflyttningar
kommunikation
lek och aktiviteter
Jag har en CP-skada som påverkar hela kroppen och jag har epilepsi, vilket gör att jag ibland blir trött. Jag kommunicerar med ögon och kroppsspråk, så det är viktigt att du är lyhörd och uppmärksam. När vi lärt känna varandra kommer du snabbt att förstå vad jag vill och behöver.
Vem är du?
Du behöver inte ha någon vårdutbildning eller tidigare erfarenhet av personlig assistans även om det är meriterande. Det viktigaste är vem du är.
Vi tror att du:
är trygg, varm och inkännande
är ansvarstagande och lyhörd
vågar ta egna initiativ
har tålamod
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och personkemi.
Du får en ordentlig introduktion och stöd tills du känner dig trygg i arbetet.
Arbetet innehåller en del förflyttningar, så du behöver ha en normal grundfysik.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Vi söker timanställda som vill arbeta extra med återkommande pass varje vecka.
Arbetspassen är främst:
eftermiddagar och kvällar på vardagar (14.00-21.00) (15.30-21.00)
dag- och kvällspass på helger och skolledighet (08.30-19.30)
nattpass med sovande jour (22.30-08.30)
För rätt person finns möjlighet till en deltidsanställning över tid.
Start enligt överenskommelse.
Att ta sig hit
Jag bor i Sya, cirka 15 minuter med cykel från Mantorps station.
Egen bil är en fördel.
Välkommen med din ansökan!
Känner du att det här låter som ett jobb för dig?
Skicka in din ansökan redan idag. Vi intervjuar löpande. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Björkö Assistans
Du blir anställd av Björkö Assistans AB. Vi följer Vårdföretagarnas och Kommunals kollektivavtal (bransch G). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: jobb@bjorkoassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BA-2608-0034-05". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Björkö Assistans Sören Eriksson AB
(org.nr 556653-6727), http://www.bjorkoassistans.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Björkö Assistans AB Kontakt
Hanna Weitman jobb@bjorkoassistans.se Jobbnummer
10023663