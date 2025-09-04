Graphic Designer | Samsung | Stockholm
Är du en kreativ Graphic Designer med stark känsla för varumärkesidentitet? Nu söker vi på Manpower en grafisk designer till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund Samsung i Stockholm. I rollen får du möjlighet att skapa kampanjmaterial i världsklass för både digitala och traditionella medier. Uppdraget passar dig som har erfarenhet av att arbeta med visuella koncept samt produktion av grafiskt material. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Stockholm
Start: Omgående
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till 30 april 2026, med möjlighet till förlängning
Övrig information: Hybridarbete kan förekomma
Om jobbet som Graphic Designer
Som Graphic Designer hos Samsung kommer du att vara en nyckelspelare i att ta fram visuellt material för kampanjer och butikskommunikation. Du arbetar nära marknadsavdelningen och externa byråer för att säkerställa att allt material håller hög kvalitet och följer varumärkets riktlinjer. Rollen innebär både kreativt konceptarbete och produktion av grafiskt innehåll för olika kanaler.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Skapa visuella tillgångar för kampanjer i digitala och traditionella medier (TV, OOH, Print, Radio)
* Anpassa videomaterial för interna och externa kanaler
* Lokalanpassa globalt material till nordiska marknader
* Utveckla nya koncept för tvärfunktionella projekt
* Samarbeta med marknadsteam och externa byråer
* Vara varumärkesväktare och följa Samsungs grafiska riktlinjer
Den vi söker
Vi söker dig som är nyfiken, kreativ och har ett öga för detaljer. Du är van att arbeta både självständigt och i team, och har en god förståelse för visuella trender i Norden. Du har en relevant utbildning inom grafisk design och ett portfolio som visar din förmåga att anpassa kampanjmaterial till olika format och kanaler.
Vi ser gärna att du uppfyller följande:
* Utbildning inom grafisk design, visuell kommunikation eller motsvarande
* Mycket goda kunskaper i Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign)
* Erfarenhet av motion design är meriterande
* 2-3 års erfarenhet som grafisk designer, art director eller liknande roll
* God förståelse för nordiska konsumenters visuella preferenser
* Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Ersättning
