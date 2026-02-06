Gör skillnad som IT-supporttekniker! |Linköping | Experis
Vill du jobba nära verksamheten och vara den som säkerställer att tekniken fungerar när den behövs som mest? Vi söker nu en IT-supporttekniker som trivs i en praktisk, social och varierad roll. Här blir du en viktig del av ett team som tillsammans skapar en modern, stabil och användarvänlig IT-miljö.
Din vardag i rollen
Som IT-supporttekniker blir du den person användarna vänder sig till när tekniken inte fungerar - och den som ser till att de snabbt är igång igen. Du arbetar praktiskt med klienter, tillbehör och mjukvara, och du är delaktig i hela processen: från installation till felsökning och uppföljning. Din insats märks direkt och bidrar till en stabil och trygg IT-miljö.
Du kommer bland annat att arbeta med att:
* Ge support på plats och hjälpa användare med allt från inloggningsproblem till applikationsstöd
* Installera, konfigurera och driftsätta datorer, skärmar, mötesrumsutrustning, skrivare och övriga klientenheter
* Felsöka och åtgärda mjukvaru- och hårdvaruproblem, exempelvis nätverksanslutning, verktyg, periferiutrustning och operativsystem
* Hantera behörigheter, konton och lösenord via exempelvis AD, O365 eller andra identitetssystem
* Utföra reinstallationer, backup/restore och andra åtgärder vid incidenter
* Dokumentera ärenden, registrera åtgärder och säkerställa god ärendehantering
* Byta ut, registrera och leverera utrustning som klientdatorer, mobiler och tillbehör
* Delta i löpande förbättringsarbete och bidra till att höja användarupplevelsen över tid
Vem är du?
Du är en person som trivs i rollen där teknik och service möts. Du gillar att felsöka, guida användare och skapa arbetsdagar som fungerar smidigt för andra. Att anpassa dig snabbt, ta ansvar och lösa problem med ett lugnt och pedagogiskt bemötande kommer naturligt för dig. Du är nyfiken på teknikens utveckling och strukturerad nog att hålla ordning även när arbetsdagen rör sig i högt tempo.
Vi tror att du har:
* Minst 1 års erfarenhet som IT-supporttekniker, servicedesktekniker eller liknande supportroll
* Vana av att arbeta med klientdatorer, tillbehör och standardhårdvara
* Erfarenhet av ärendehanteringssystem (t.ex. ServiceNow, Jira, TopDesk eller liknande)
* Förmåga att kommunicera tydligt och professionellt på både svenska och engelska
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter på uppdrag i Sverige och 22 000 konsulter runt om i världen. Via Experis får du tillgång till en stor variation av spännande uppdrag hos våra intressanta kunder inom både privat och offentlig sektor. Du kan anta uppdrag genom ditt eget bolag eller som tillsvidareanställd konsult. På Experis blir du en i teamet och får tillgång till ett brett nätverk av kollegor inom ditt kompetensområde.
På Experis får du en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan hålla dig ajour med ny teknik. Experis, som är en del av ManpowerGroup, har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Vi på Experis är ett värderingsstyrt bolag, och allt vi gör genomsyras av våra värderingar People, Knowledge och Innovation.
People | Vi inkluderar och välkomnar alla oavsett roll, funktion eller ansvar. Vi värderar kompetens och har förtroende för att individen tar eget ansvar och levererar inom ramen för sin rollbeskrivning. Vi är prestigelösa och vårt arbetsklimat bygger på öppenhet och trygghet.
Knowledge | Vi har ett "growth mindset" och håller oss relevanta på marknaden genom att ständigt förflytta och höja vår egen kompetens, våra konsulters samt våra lösningar/erbjudanden.
Innovation | Vi vågar testa nytt och misslyckas. Det kräver mod. Vi har ett utifrån och in-fokus och arbetar hela tiden med värdeskapande aktiviteter för våra målgrupper.
Vad kan vi erbjuda dig?
På Experis är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Förutom möjligheten att utveckla dina kunskaper ute på spännande uppdrag erbjuds du provanställning enligt kollektivavtal, marknadsmässig månadslön, reglerad semester och semestersättning, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkring, samt många andra förmåner - precis som det alltid ska vara
Låter detta som rätt roll för dig? Kontakta oss redan idag och bli en del av Experis - där din IT-karriär tar nästa steg!
Övrig information
När du skickar in din ansökan till oss kommer vi att granska den och bedöma om din profil matchar våra behov. Vi kommer därefter att bjuda in dig till en dialog med någon av våra Talent Acquisition Specialists om du har en matchande profil. Oavsett hur processen fortlöper kommer du alltid att få återkoppling.
Vi ser framemot att höra från dig! Ersättning
